Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 19:14

Легендарный российский тренер назвал причины отставки Кудашова из «Динамо»

Тренер Крикунов: от Кудашова безрезультатно ждали Кубка Гагарина

Владимир Крикунов Владимир Крикунов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Заслуженный тренер России, бывший главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов в беседе с «Чемпионатом» заявил, что Алексея Кудашова уволили из стана бело-голубых из-за отсутствия результата. Он отметил, что уход специалиста стал неожиданностью.

Отставка Кудашова стала неожиданной для всех. Работал Леша неплохо, но там и команда-то сильная была, ждали конечного результата — Кубка Гагарина, а его не было. Другого результата для команды такого уровня быть не может. Посмотрим, где теперь окажется Кудашов, он достойный специалист, но в КХЛ сейчас все места заняты, даже в «Сибири» есть исполняющий обязанности главного тренера, — заявил Крикунов.

По информации «Спорт-Экспресса», Кудашова отправили в отставку 16 ноября. Тренер подтвердил эту информацию в разговоре с «Матч ТВ». Исполняющим обязанности главного тренера стал Вячеслав Козлов.

«Динамо» идет на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 33 очка в 26 матчах. В последней встрече московская команда обыграла в гостях новосибирскую «Сибирь» (3:2).

Кудашов возглавлял «Динамо» с 2021 года. В 2024-м динамовцы завоевали Кубок Континента, а годом позже стали обладателями бронзовых медалей чемпионата КХЛ, впервые за 12 лет пробившись в третий раунд плей-офф. На посту главного тренера команды он провел 321 матч.

Ранее экс-тренер сборной России Владимир Плющев также назвал увольнение Алексея Кудашова из «Динамо» неожиданным. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что решение было принято вопреки спортивным результатам команды.

тренеры
Динамо
хоккей
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два пояса UFC, 1 млрд рублей за карьеру, трое детей: как живет боец Махачев
Отдых в Таиланде закончился судом для российских туристов
«Все просчитал»: Непомнящий отреагировал на уход Карпина из «Динамо»
Неожиданный поворот произошел в деле обезглавленного мальчика
Пономарев призвал Карпина покинуть сборную РФ вслед за уходом из «Динамо»
Стоимость российской нефти резко рухнула
Не только для белья: 10+ крутых лайфхаков с прищепками
«Эксперимент получился неудачным»: Губерниев об уходе Карпина из «Динамо»
ВСУ достают «священный резерв», Трамп увольняет «бездарностей»: что дальше
Захарова обвинила западные СМИ в навязывании удобной повестки
Похитивший деньги на строительство фортификаций депутат раскаялся в суде
Эксперт рассказал об особенностях углеродного рынка РФ в условиях санкций
Американист оценил, чем обернутся для Обамы обвинения в госизмене
Сийярто рассердили слова Зеленского о нефти из России
Европейская страна эвакуирует деревню из-за украинского конфликта
В российском регионе повысят ставку транспортного налога
В России усомнились, что петербуржцы поедут «за сыром и маслом» в Финляндию
В некоторых российских поездах появятся пижамы
Игрок поставил на поражение сборной России и получил 3,5 млн рублей
BBC готова бороться с Трампом в суде
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.