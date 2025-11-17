Легендарный российский тренер назвал причины отставки Кудашова из «Динамо»

Заслуженный тренер России, бывший главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов в беседе с «Чемпионатом» заявил, что Алексея Кудашова уволили из стана бело-голубых из-за отсутствия результата. Он отметил, что уход специалиста стал неожиданностью.

Отставка Кудашова стала неожиданной для всех. Работал Леша неплохо, но там и команда-то сильная была, ждали конечного результата — Кубка Гагарина, а его не было. Другого результата для команды такого уровня быть не может. Посмотрим, где теперь окажется Кудашов, он достойный специалист, но в КХЛ сейчас все места заняты, даже в «Сибири» есть исполняющий обязанности главного тренера, — заявил Крикунов.

По информации «Спорт-Экспресса», Кудашова отправили в отставку 16 ноября. Тренер подтвердил эту информацию в разговоре с «Матч ТВ». Исполняющим обязанности главного тренера стал Вячеслав Козлов.

«Динамо» идет на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 33 очка в 26 матчах. В последней встрече московская команда обыграла в гостях новосибирскую «Сибирь» (3:2).

Кудашов возглавлял «Динамо» с 2021 года. В 2024-м динамовцы завоевали Кубок Континента, а годом позже стали обладателями бронзовых медалей чемпионата КХЛ, впервые за 12 лет пробившись в третий раунд плей-офф. На посту главного тренера команды он провел 321 матч.

Ранее экс-тренер сборной России Владимир Плющев также назвал увольнение Алексея Кудашова из «Динамо» неожиданным. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что решение было принято вопреки спортивным результатам команды.