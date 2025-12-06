Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола

Новый год всегда хочется встретить вкусно и красиво, а покровитель 2026 года — Красная Огненная Лошадь — особенно любит яркие и сочные блюда. Поэтому мясо по-французски с ананасами станет идеальным праздничным акцентом и порадует гостей необычным вкусом.

Возьмите 1 кг свиной корейки и нарежьте порционными кусками по 1 см, слегка отбейте и уложите на смазанный маслом противень. Посолите и поперчите. Две луковицы и два помидора нарежьте тонкими полукольцами и разложите поверх мяса.

Затем добавьте кусочки ананасов из банки весом 570 г и сделайте легкую сеточку из майонеза. Запекайте при 180 градусах 30 минут. После этого посыпьте 200 г тертого сыра и поставьте еще на 7 минут. Подавайте сразу, пока горячее, — блюдо выглядит нарядно и получается невероятно сочным. Приятного аппетита!

