06 декабря 2025 в 17:49

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Новый год всегда хочется встретить вкусно и красиво, а покровитель 2026 года — Красная Огненная Лошадь — особенно любит яркие и сочные блюда. Поэтому мясо по-французски с ананасами станет идеальным праздничным акцентом и порадует гостей необычным вкусом.

Возьмите 1 кг свиной корейки и нарежьте порционными кусками по 1 см, слегка отбейте и уложите на смазанный маслом противень. Посолите и поперчите. Две луковицы и два помидора нарежьте тонкими полукольцами и разложите поверх мяса.

Затем добавьте кусочки ананасов из банки весом 570 г и сделайте легкую сеточку из майонеза. Запекайте при 180 градусах 30 минут. После этого посыпьте 200 г тертого сыра и поставьте еще на 7 минут. Подавайте сразу, пока горячее, — блюдо выглядит нарядно и получается невероятно сочным. Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, что многие хозяйки любят использовать варенье для пирожков и тортов, но именно оно чаще всего подводит: начинка течет, подгорает и портит внешний вид изделия. К счастью, есть несколько надежных способов быстро сделать варенье густым, не меняя его естественный вкус и аромат.

Проверено редакцией
