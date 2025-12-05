Путина угостили бульоном из моринги и фаршированными сморчками

Во время визита в Индию президент страны Драупади Мурму угостила российского лидера Владимира Путина вегетарианскими блюдами, передает Telegram-канал RIA_Kremlinpool. В качестве напитков главе государства были предложены соки из граната, апельсина и моркови с добавлением имбиря.

В меню также были представлены бульон из листьев моринги и бобов мунг, который приправили специями и украсили просом. На закуску были приготовлены фаршированные сморчки с чатни из грецких орехов, кебабы из черного нута с мятным соусом.

Кроме того, президенту предложили попробовать фаршированный картофель с йогуртово-пряным маринадом и баклажаны в сладко-пряном соусе. Трапеза завершилась миндальной халвой с поджаренными орехами и индийским мороженным с шафраном, фисташками и кардамоном.

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер во время визита в Москву посетили ресторан русской кухни. Заокеанские гости отведали несколько национальных блюд — от пирожков до дичи. В меню вошли как традиционные салаты — «Столичный» и «Мимоза», так и пельмени с грибами, кулебяка из трех видов рыбы, паровой палтус и фаршированная гречкой перепелка.