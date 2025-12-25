Новый год — 2026
Посол Индии назвал причину, по которой страна покупает нефть в России

Посол Кумар: компании Индии покупают нефть в России из-за привлекательной цены

Индийские компании закупают российскую нефть, исходя исключительно из коммерческой целесообразности и ее привлекательной цены, заявил посол Индии в Москве Винай Кумар в беседе с РИА Новости. Так дипломат прокомментировал влияние американских санкций на двустороннюю торговлю энергоресурсами.

Индийские компании давно работают на этом рынке, работают на других энергетических рынках мира на протяжении десятилетий. Они будут принимать решения, отвечающие их коммерческим интересам, — сказал он.

В конце августа администрация президента США Дональда Трампа ввела дополнительные пошлины на импорт из Индии в размере 25%, доведя совокупную ставку до 50%. Поводом для этого решения Вашингтон назвал резкий рост закупок Индией российской нефти после 2022 года.

Ранее стало известно, что Евросоюз сократил расходы на импорт американских нефти и газа, несмотря на заключенное летом тарифное соглашение, предусматривающее масштабные закупки. За последние четыре месяца соответствующие траты снизились на 7%, в то время как общая стоимость импорта энергоносителей из США в этом году составила $29,6 млрд (2,3 трлн рублей).

