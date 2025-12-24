ЕС уличили в саботаже сделки по закупке энергоносителей у США FT: ЕС сократил закупки энергоресурсов у США, несмотря на сделку с Трампом

Евросоюз сократил расходы на импорт американских нефти и газа, несмотря на заключенное летом тарифное соглашение, предусматривающее масштабные закупки, сообщает Financial Times. За последние четыре месяца соответствующие траты снизились на 7%, в то время как общая стоимость импорта энергоносителей из США в этом году составила $29,6 млрд (2,3 трлн рублей).

В публикации говорится, что падение цен на нефть и газ привело к снижению стоимости импорта из США по сравнению с прошлым годом. Аналитики отметили, что решения о покупках энергоносителей принимаются исходя из экономических факторов, а не политических договоренностей.

По условиям сделки, которое летом подписали президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕС согласился на односторонние американские пошлины в 15% на весь свой импорт и взял на себя обязательство закупить энергоресурсы у США на сумму $750 млрд (около 59 трлн рублей) в течение ближайших трех лет.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с NEWS.ru заявил, что нефтяной бизнес США больше всех пострадал от санкций против России. По его словам, европейские страны наносят ущерб сами себе, отказываясь от российских энергоресурсов.