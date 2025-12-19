Новый год-2026
Названа страна, больше всех пострадавшая от санкций против нефти из России

Энергетик Юшков: нефтяной бизнес США больше всех пострадал от санкций против РФ

Игорь Юшков Игорь Юшков Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Нефтяной бизнес США больше всех пострадал от санкций против России, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, европейские страны наносят ущерб сами себе, отказываясь от российских энергоресурсов.

Мы сейчас видим, что от низких цен [на нефть] страдают американские производители, прежде всего сланцевой нефти. У них высокая себестоимость. Объемы добычи достигли пика примерно в сентябре 2024 года. После этого они снизились, поэтому американцы тоже страдают от низких цен. Мы наблюдаем, что объемы производства начали корректироваться. Что касается других стран-потребителей, то, если бы европейцы закупали нефть у РФ, это было бы более эффективно для них и цены могли бы быть еще ниже, чем сейчас. Однако они покупают энергоресурсы дороже, чем могли бы, — пояснил Юшков.

Ранее сообщалось, что США готовят новый пакет санкций против России с целью усилить давление на Москву, в случае если она откажется подписывать мирное соглашение с Киевом. Ограничения могут затронуть танкеры, якобы связанные с перевозкой российской нефти.

