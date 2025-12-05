ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 14:30

Какие продукты можно и нельзя в пост: полный список и правила

Какие продукты можно и нельзя в пост: полный список и правила Какие продукты можно и нельзя в пост: полный список и правила Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

28 ноября многие воцерковленные христиане начали говение. Рождественский, или Филиппов, пост продлится вплоть до 7 января. В течение всего этого времени верующим предстоит воздерживаться от ряда продуктов и регулировать рацион в зависимости от дня недели. Правила питания в пост, пример постного меню и не только ищите в материале NEWS.ru.

Разрешенные продукты: основа постного стола

Смысл поста — не в соблюдении диеты, а в укреплении духа и силы воли. Однако без пищевых ограничений этот период не обходится. А потому первым делом выясним, что можно есть в пост.

Постный рацион включает следующие продукты:

  • крупы;

  • орехи и семечки;

  • постные макаронные изделия;

  • овощи, в том числе вяленые и квашеные;

  • фрукты;

  • хлеб и постная выпечка (например, беляши с тофу или постная шарлотка);

  • растительное масло всех видов;

  • мед;

  • варенье;

  • постные сладости (например, кукурузные палочки, халва в глазури, некоторые виды горького и темного шоколада — уточняйте состав перед покупкой);

  • растительное «молоко»;

  • тофу;

  • сейтан;

  • грибы;

  • чай, кофе, соки, кисель, узвар;

  • соя;

  • соевые и овсяные йогурты.

В некоторые дни, включая торжество Введения, в список постных продуктов добавляются рыба и морепродукты.

И не забывайте, что говеть рекомендуется не всем. Воздержаться от говения стоит людям с онкозаболеваниями, острыми вирусными заболеваниями, хроническими болезнями в стадии обострения; пожилым людям и детям до семи лет; беременным и кормящим грудью; занимающимися тяжелой работой (это относится и, например, к врачам). Перед началом говения рекомендуется проконсультироваться с терапевтом и духовником. Они скажут, разрешено ли вам говеть и положены ли вам послабления.

Что можно есть в Рождественский пост Что можно есть в Рождественский пост Фото: Shutterstock/FOTODOM

Запрещенные продукты: от чего нужно отказаться

Составляя постный рацион, в первую очередь отталкивайтесь от перечня того, что нельзя есть в пост. Во время говения под запретом:

  • мясо;

  • птица;

  • молоко и молочные, кисломолочные продукты;

  • яйца (куриные и перепелиные).

Словом, под запретом все продукты животного происхождения, кроме меда. Учтите, что это распространяется и на желатин, так что подавляющее число видов мармелада и жевательных конфет в список постных продуктов не входит.

От алкоголя тоже рекомендуется отказаться. Исключение — праздники, когда дозволено чуточку вина. Но не забывайте, что пост — это время работы над собой и борьбы со слабостями. Так что лучше откажитесь от спиртного и других вредных привычек.

Особенности питания в разные дни и недели поста

Говоря о том, что можно есть в пост, недостаточно перечислить разрешенные продукты. При составлении меню надо также учитывать дни недели. Рождественский пост делится на четыре этапа со своими особенностями рациона.

До 19 декабря

  • Понедельник — горячая пища без масла.

  • Вторник, четверг, выходные — горячая пища с маслом, рыба и морепродукты.

  • Среда, пятница — сухоядение.

С 20 декабря по 1 января

  • Понедельник — горячая пища без масла.

  • Вторник, четверг, выходные — горячая пища на растительном масле.

  • Среда, пятница — сухоядение.

Особенности питания в разные дни и недели поста Особенности питания в разные дни и недели поста Фото: Shutterstock/FOTODOM

С 2 по 5 января

  • Понедельник, среда, пятница — сухоядение.

  • Вторник, четверг — горячая пища без масла.

  • Выходные — горячая пища на растительном масле.

6 января — Сочельник

Сухоядение, голод до первой звезды (или до выноса свечи на вечерней службе).

Как составить сбалансированное постное меню

Питание в Рождественский пост должно быть в меру сытным и сбалансированным. В противном случае говеющего ждет не укрепление духа, а ухудшение здоровья. Ниже приводим несколько советов по грамотному составлению рациона.

  1. Разделите пищу на 4–5 приемов в день.

  2. Потребляйте около 1800–2200 килокалорий в день для поддержания веса (для удобства используйте счетчики калорий).

  3. Регулируйте рацион в пропорции 30% белков и 30% жиров на 40% углеводов (в этом помогут дневники питания).

  4. В качестве основы рациона выбирайте злаки, бобовые, овощи, фрукты и орехи.

  5. Белок получайте из чечевицы, фасоли, тофу.

  6. Полезные жиры ищите в растительных маслах, семечках, орехах и авокадо.

  7. При необходимости принимайте витаминные добавки (например, витамин В12, который не содержится в растительных продуктах).

  8. Потребляйте достаточно жидкости, в частности чистую воду.

Так что не достаточно просто знать, что можно и что нельзя есть в пост. Надо также учитывать особенности собственного здоровья и пищевой ценности потребляемых продуктов. Следите за тем, чтобы рацион был сбалансированным, а еда — питательной.

Если вы чувствуете, что ваше здоровье пошатнулось, прекратите говение. Плохое самочувствие — знак того, что вы что-то делаете неправильно. Не вредите себе: будьте чутки к сигналам организма и берегите себя.

Как составить сбалансированное постное меню Как составить сбалансированное постное меню Фото: Shutterstock/FOTODOM

Продукты-заменители: чем заменить мясо, молоко, яйца

Выше мы уже перечислили запрещенные продукты в пост. Теперь пришла пора поговорить об их заменителях. К счастью, во все большем количестве магазинов появляются веганские аналоги продуктам животного происхождения. Они значительно облегчат говение, ведь вам не придется кардинально пересматривать рацион.

Белковыми заменителями мяса станут:

  • растительный фарш и продукты из него;

  • бобовые;

  • растительные котлеты (чечевичные, фасолевые и не только);

  • тофу;

  • грибы;

  • арахис и кешью;

  • гречневая каша;

  • фалафель.

Молоко и молочные продукты заменят напитки на растительной основе. Сегодня в магазинах можно встретить разнообразие вариантов овсяного, соевого, кокосового, бананового, фундукового и других видов молока. Среди них есть сладкие варианты (например, растительный напиток со вкусом пломбира), которые станут отличными питьевыми десертами. Кокосовые сливки подойдут для соусов и, например, для постного супа том-ям. Подавляющая часть растительных напитков отлично дополняет кофе, постные блины и не только. Все перечисленные напитки, особенно обогащенные, могут похвастаться большим содержанием кальция.

Заменить яйца смогут:

  • аквафаба;

  • «льняные яйца»;

  • овощное и фруктовое пюре.

Эти заменители не только этичные, но и полезные. Так, льняные семечки являются источником белка, жиров и клетчатки. Для приготовления «льняного яйца» разведите 1 ст. л. льняной муки или измельченных в кофемолке льняных семян в 3 ст. л. воды. Перемешайте, и через пять минут у вас получится вязкая масса, которая заменит 1 яйцо категории С0. На вкус продуктов, включая выпечку, «льняные яйца» не влияют, так что их можно смело вводить в постный рацион.

Теперь вы знаете, что можно и что нельзя есть в пост, какие запрещенные в пост продукты надо убрать из рациона и чем можно их заменить. Напоследок напомним, что суть говения — не в соблюдении диеты, а в духовном самосовершенствовании. Так что постящимся стоит особое внимание уделить молитвам и благим делам, посещать службы, подавать милостыню и быть добрыми, терпеливыми и чуткими к окружающим. А пример постного меню на неделю можно найти в нашей статье.

Рождество
пост
православие
питание
меню
советы
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Т-Бизнес и «Садовод» установили новый рекорд по гонкам на тележках
Стала известна судьба имущества экс-замминистра обороны Иванова
NASA показало новый снимок кометы 3I/ATLAS
Смертельное ДТП в Забайкалье унесло жизни пятерых россиян
«Люди на этом торчат»: нарколог о запрете любви в рехабах
Раскрыто будущее Ермака, сохранившего должности в структурах власти Украины
В России оценили идею увеличить пенсионные выплаты до 50 тыс. рублей
«Не упала бы корона»: Зеленского призвали не игнорировать Навроцкого
В Литве собираются объявить режим экстремальной ситуации
Корстин назвала топ-5 легионеров Единой лиги ВТБ
«Города-заводы»: стало известно, что осложняет освобождение Краматорска
Бизнесмены из страны НАТО захотели вернуться в Россию
Напарник погибшей на пике Победы россиянки восстановился после обморожения
Центр ВСУ парализовало на фоне скандала с гибелью мобилизованных
В Госдуме настаивают на сокращении рабочего дня для россиян
Искусственный интеллект попался на взятках? Что такое ИИ-министр Диэлла
Песков указал на общность взглядов России и Индии на украинский вопрос
«Сильно опустел»: Балицкий описал ситуацию в подконтрольном Киеву Запорожье
Корстин ответила, сможет ли баскетболист Швед помочь УНИКСу выиграть титул
Как не травмироваться в мастерской: обязательные правила для мастера
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.