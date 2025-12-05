Какие продукты можно и нельзя в пост: полный список и правила

28 ноября многие воцерковленные христиане начали говение. Рождественский, или Филиппов, пост продлится вплоть до 7 января. В течение всего этого времени верующим предстоит воздерживаться от ряда продуктов и регулировать рацион в зависимости от дня недели. Правила питания в пост, пример постного меню и не только ищите в материале NEWS.ru.

Разрешенные продукты: основа постного стола

Смысл поста — не в соблюдении диеты, а в укреплении духа и силы воли. Однако без пищевых ограничений этот период не обходится. А потому первым делом выясним, что можно есть в пост.

Постный рацион включает следующие продукты:

крупы;

орехи и семечки;

постные макаронные изделия;

овощи, в том числе вяленые и квашеные;

фрукты;

хлеб и постная выпечка (например, беляши с тофу или постная шарлотка);

растительное масло всех видов;

мед;

варенье;

постные сладости (например, кукурузные палочки, халва в глазури, некоторые виды горького и темного шоколада — уточняйте состав перед покупкой);

растительное «молоко»;

тофу;

сейтан;

грибы;

чай, кофе, соки, кисель, узвар;

соя;

соевые и овсяные йогурты.

В некоторые дни, включая торжество Введения, в список постных продуктов добавляются рыба и морепродукты.

И не забывайте, что говеть рекомендуется не всем. Воздержаться от говения стоит людям с онкозаболеваниями, острыми вирусными заболеваниями, хроническими болезнями в стадии обострения; пожилым людям и детям до семи лет; беременным и кормящим грудью; занимающимися тяжелой работой (это относится и, например, к врачам). Перед началом говения рекомендуется проконсультироваться с терапевтом и духовником. Они скажут, разрешено ли вам говеть и положены ли вам послабления.

Что можно есть в Рождественский пост Фото: Shutterstock/FOTODOM

Запрещенные продукты: от чего нужно отказаться

Составляя постный рацион, в первую очередь отталкивайтесь от перечня того, что нельзя есть в пост. Во время говения под запретом:

мясо;

птица;

молоко и молочные, кисломолочные продукты;

яйца (куриные и перепелиные).

Словом, под запретом все продукты животного происхождения, кроме меда. Учтите, что это распространяется и на желатин, так что подавляющее число видов мармелада и жевательных конфет в список постных продуктов не входит.

От алкоголя тоже рекомендуется отказаться. Исключение — праздники, когда дозволено чуточку вина. Но не забывайте, что пост — это время работы над собой и борьбы со слабостями. Так что лучше откажитесь от спиртного и других вредных привычек.

Особенности питания в разные дни и недели поста

Говоря о том, что можно есть в пост, недостаточно перечислить разрешенные продукты. При составлении меню надо также учитывать дни недели. Рождественский пост делится на четыре этапа со своими особенностями рациона.

До 19 декабря

Понедельник — горячая пища без масла.

Вторник, четверг, выходные — горячая пища с маслом, рыба и морепродукты.

Среда, пятница — сухоядение.

С 20 декабря по 1 января

Понедельник — горячая пища без масла.

Вторник, четверг, выходные — горячая пища на растительном масле.

Среда, пятница — сухоядение.

Особенности питания в разные дни и недели поста Фото: Shutterstock/FOTODOM

С 2 по 5 января

Понедельник, среда, пятница — сухоядение.

Вторник, четверг — горячая пища без масла.

Выходные — горячая пища на растительном масле.

6 января — Сочельник

Сухоядение, голод до первой звезды (или до выноса свечи на вечерней службе).

Как составить сбалансированное постное меню

Питание в Рождественский пост должно быть в меру сытным и сбалансированным. В противном случае говеющего ждет не укрепление духа, а ухудшение здоровья. Ниже приводим несколько советов по грамотному составлению рациона.

Разделите пищу на 4–5 приемов в день. Потребляйте около 1800–2200 килокалорий в день для поддержания веса (для удобства используйте счетчики калорий). Регулируйте рацион в пропорции 30% белков и 30% жиров на 40% углеводов (в этом помогут дневники питания). В качестве основы рациона выбирайте злаки, бобовые, овощи, фрукты и орехи. Белок получайте из чечевицы, фасоли, тофу. Полезные жиры ищите в растительных маслах, семечках, орехах и авокадо. При необходимости принимайте витаминные добавки (например, витамин В12, который не содержится в растительных продуктах). Потребляйте достаточно жидкости, в частности чистую воду.

Так что не достаточно просто знать, что можно и что нельзя есть в пост. Надо также учитывать особенности собственного здоровья и пищевой ценности потребляемых продуктов. Следите за тем, чтобы рацион был сбалансированным, а еда — питательной.

Если вы чувствуете, что ваше здоровье пошатнулось, прекратите говение. Плохое самочувствие — знак того, что вы что-то делаете неправильно. Не вредите себе: будьте чутки к сигналам организма и берегите себя.

Как составить сбалансированное постное меню Фото: Shutterstock/FOTODOM

Продукты-заменители: чем заменить мясо, молоко, яйца

Выше мы уже перечислили запрещенные продукты в пост. Теперь пришла пора поговорить об их заменителях. К счастью, во все большем количестве магазинов появляются веганские аналоги продуктам животного происхождения. Они значительно облегчат говение, ведь вам не придется кардинально пересматривать рацион.

Белковыми заменителями мяса станут:

растительный фарш и продукты из него;

бобовые;

растительные котлеты (чечевичные, фасолевые и не только);

тофу;

грибы;

арахис и кешью;

гречневая каша;

фалафель.

Молоко и молочные продукты заменят напитки на растительной основе. Сегодня в магазинах можно встретить разнообразие вариантов овсяного, соевого, кокосового, бананового, фундукового и других видов молока. Среди них есть сладкие варианты (например, растительный напиток со вкусом пломбира), которые станут отличными питьевыми десертами. Кокосовые сливки подойдут для соусов и, например, для постного супа том-ям. Подавляющая часть растительных напитков отлично дополняет кофе, постные блины и не только. Все перечисленные напитки, особенно обогащенные, могут похвастаться большим содержанием кальция.

Заменить яйца смогут:

аквафаба;

«льняные яйца»;

овощное и фруктовое пюре.

Эти заменители не только этичные, но и полезные. Так, льняные семечки являются источником белка, жиров и клетчатки. Для приготовления «льняного яйца» разведите 1 ст. л. льняной муки или измельченных в кофемолке льняных семян в 3 ст. л. воды. Перемешайте, и через пять минут у вас получится вязкая масса, которая заменит 1 яйцо категории С0. На вкус продуктов, включая выпечку, «льняные яйца» не влияют, так что их можно смело вводить в постный рацион.

Теперь вы знаете, что можно и что нельзя есть в пост, какие запрещенные в пост продукты надо убрать из рациона и чем можно их заменить. Напоследок напомним, что суть говения — не в соблюдении диеты, а в духовном самосовершенствовании. Так что постящимся стоит особое внимание уделить молитвам и благим делам, посещать службы, подавать милостыню и быть добрыми, терпеливыми и чуткими к окружающим. А пример постного меню на неделю можно найти в нашей статье.