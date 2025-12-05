Какие продукты можно и нельзя в пост: полный список и правила

28 ноября многие воцерковленные христиане начали говение. Рождественский, или Филиппов, пост продлится вплоть до 7 января. В течение всего этого времени верующим предстоит воздерживаться от ряда продуктов и регулировать рацион в зависимости от дня недели. Правила питания в пост, пример постного меню и не только ищите в материале NEWS.ru.
Разрешенные продукты: основа постного стола
Смысл поста — не в соблюдении диеты, а в укреплении духа и силы воли. Однако без пищевых ограничений этот период не обходится. А потому первым делом выясним, что можно есть в пост.
Постный рацион включает следующие продукты:
крупы;
орехи и семечки;
постные макаронные изделия;
овощи, в том числе вяленые и квашеные;
фрукты;
хлеб и постная выпечка (например, беляши с тофу или постная шарлотка);
растительное масло всех видов;
мед;
варенье;
постные сладости (например, кукурузные палочки, халва в глазури, некоторые виды горького и темного шоколада — уточняйте состав перед покупкой);
растительное «молоко»;
тофу;
сейтан;
грибы;
чай, кофе, соки, кисель, узвар;
соя;
соевые и овсяные йогурты.
В некоторые дни, включая торжество Введения, в список постных продуктов добавляются рыба и морепродукты.
И не забывайте, что говеть рекомендуется не всем. Воздержаться от говения стоит людям с онкозаболеваниями, острыми вирусными заболеваниями, хроническими болезнями в стадии обострения; пожилым людям и детям до семи лет; беременным и кормящим грудью; занимающимися тяжелой работой (это относится и, например, к врачам). Перед началом говения рекомендуется проконсультироваться с терапевтом и духовником. Они скажут, разрешено ли вам говеть и положены ли вам послабления.
Запрещенные продукты: от чего нужно отказаться
Составляя постный рацион, в первую очередь отталкивайтесь от перечня того, что нельзя есть в пост. Во время говения под запретом:
мясо;
птица;
молоко и молочные, кисломолочные продукты;
яйца (куриные и перепелиные).
Словом, под запретом все продукты животного происхождения, кроме меда. Учтите, что это распространяется и на желатин, так что подавляющее число видов мармелада и жевательных конфет в список постных продуктов не входит.
От алкоголя тоже рекомендуется отказаться. Исключение — праздники, когда дозволено чуточку вина. Но не забывайте, что пост — это время работы над собой и борьбы со слабостями. Так что лучше откажитесь от спиртного и других вредных привычек.
Особенности питания в разные дни и недели поста
Говоря о том, что можно есть в пост, недостаточно перечислить разрешенные продукты. При составлении меню надо также учитывать дни недели. Рождественский пост делится на четыре этапа со своими особенностями рациона.
До 19 декабря
Понедельник — горячая пища без масла.
Вторник, четверг, выходные — горячая пища с маслом, рыба и морепродукты.
Среда, пятница — сухоядение.
С 20 декабря по 1 января
Понедельник — горячая пища без масла.
Вторник, четверг, выходные — горячая пища на растительном масле.
Среда, пятница — сухоядение.
С 2 по 5 января
Понедельник, среда, пятница — сухоядение.
Вторник, четверг — горячая пища без масла.
Выходные — горячая пища на растительном масле.
6 января — Сочельник
Сухоядение, голод до первой звезды (или до выноса свечи на вечерней службе).
Как составить сбалансированное постное меню
Питание в Рождественский пост должно быть в меру сытным и сбалансированным. В противном случае говеющего ждет не укрепление духа, а ухудшение здоровья. Ниже приводим несколько советов по грамотному составлению рациона.
Разделите пищу на 4–5 приемов в день.
Потребляйте около 1800–2200 килокалорий в день для поддержания веса (для удобства используйте счетчики калорий).
Регулируйте рацион в пропорции 30% белков и 30% жиров на 40% углеводов (в этом помогут дневники питания).
В качестве основы рациона выбирайте злаки, бобовые, овощи, фрукты и орехи.
Белок получайте из чечевицы, фасоли, тофу.
Полезные жиры ищите в растительных маслах, семечках, орехах и авокадо.
При необходимости принимайте витаминные добавки (например, витамин В12, который не содержится в растительных продуктах).
Потребляйте достаточно жидкости, в частности чистую воду.
Так что не достаточно просто знать, что можно и что нельзя есть в пост. Надо также учитывать особенности собственного здоровья и пищевой ценности потребляемых продуктов. Следите за тем, чтобы рацион был сбалансированным, а еда — питательной.
Если вы чувствуете, что ваше здоровье пошатнулось, прекратите говение. Плохое самочувствие — знак того, что вы что-то делаете неправильно. Не вредите себе: будьте чутки к сигналам организма и берегите себя.
Продукты-заменители: чем заменить мясо, молоко, яйца
Выше мы уже перечислили запрещенные продукты в пост. Теперь пришла пора поговорить об их заменителях. К счастью, во все большем количестве магазинов появляются веганские аналоги продуктам животного происхождения. Они значительно облегчат говение, ведь вам не придется кардинально пересматривать рацион.
Белковыми заменителями мяса станут:
растительный фарш и продукты из него;
бобовые;
растительные котлеты (чечевичные, фасолевые и не только);
тофу;
грибы;
арахис и кешью;
гречневая каша;
фалафель.
Молоко и молочные продукты заменят напитки на растительной основе. Сегодня в магазинах можно встретить разнообразие вариантов овсяного, соевого, кокосового, бананового, фундукового и других видов молока. Среди них есть сладкие варианты (например, растительный напиток со вкусом пломбира), которые станут отличными питьевыми десертами. Кокосовые сливки подойдут для соусов и, например, для постного супа том-ям. Подавляющая часть растительных напитков отлично дополняет кофе, постные блины и не только. Все перечисленные напитки, особенно обогащенные, могут похвастаться большим содержанием кальция.
Заменить яйца смогут:
аквафаба;
«льняные яйца»;
овощное и фруктовое пюре.
Эти заменители не только этичные, но и полезные. Так, льняные семечки являются источником белка, жиров и клетчатки. Для приготовления «льняного яйца» разведите 1 ст. л. льняной муки или измельченных в кофемолке льняных семян в 3 ст. л. воды. Перемешайте, и через пять минут у вас получится вязкая масса, которая заменит 1 яйцо категории С0. На вкус продуктов, включая выпечку, «льняные яйца» не влияют, так что их можно смело вводить в постный рацион.
Теперь вы знаете, что можно и что нельзя есть в пост, какие запрещенные в пост продукты надо убрать из рациона и чем можно их заменить. Напоследок напомним, что суть говения — не в соблюдении диеты, а в духовном самосовершенствовании. Так что постящимся стоит особое внимание уделить молитвам и благим делам, посещать службы, подавать милостыню и быть добрыми, терпеливыми и чуткими к окружающим. А пример постного меню на неделю можно найти в нашей статье.