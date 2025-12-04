«Тема для диссертации»: онколог о числе больных раком в Красноярском крае Врач Черемушкин: число онкобольных в Красноярском крае может быть случайностью

Рост числа больных раком в Красноярском крае может быть статистической случайностью, заявил NEWS.ru врач-онколог кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. По его словам, такие колебания требуют глубокого изучения множества факторов.

Рост числа онкобольных в Красноярском крае — это предмет для больших исследований касаемо статистики, оценки смертности, заболеваемости. Мы отмечаем общую тенденцию, что заболеваемость раком растет. Она может быть неравномерна, связана с тем, что в каком-то регионе в процентном отношении больше пожилых людей, которые чаще болеют, убывает-прибывает мобильное население. То есть все зависит от того, в какой момент времени, в какой ситуации и что именно посмотрели. Разница в процентах может быть случайностью, то есть просто совпало такое количество, — пояснил Черемушкин.

Он отметил, что сложно назвать один конкретный фактор, который мог бы строго обусловить резкий рост показателей. По его мнению, обычно подобные долгосрочные изменения связаны с воздействием химических или физических канцерогенов на организм человека.

Трудно говорить, что есть строго определенный фактор, который может повлиять на такой высокий уровень роста числа больных раком в Красноярском крае. Это обычно химические и физические канцерогены, то есть все факторы, которые длительное время воздействуют на различные ткани и органы человека. Также могут влиять и вредные производства. Надо разбираться, анализировать, что произошло, почему такой рост. Это уже практически тема для диссертации, — резюмировал Черемушкин.

Ранее депутат Заксобрания Красноярского края Алексей Бойков заявил, что заболеваемость раком в регионе оказалась на 18% выше, чем в среднем по России. По его словам, уровень онкологических заболеваний стабильно превышает среднероссийские показатели.