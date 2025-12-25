Суд по делу Ларисы Долиной 25 декабря: итоги, когда ее выселят из квартиры

Мосгорсуд сегодня, 25 декабря, рассмотрел дело о выселении народной артистки России Ларисы Долиной и ее родственников из квартиры в Хамовниках, которую она полтора года назад продала Полине Лурье. Какое решение было принято?

Какое решение принял суд, что придется делать Долиной

Мосгорсуд сегодня, 25 декабря, удовлетворил иск Полины Лурье и постановил выселить Ларису Долину с членами ее семьи из квартиры в Хамовниках.

На судебном заседании присутствовали только адвокаты, сами стороны не явились. Право собственности Лурье на эту недвижимость было подтверждено Верховным судом 16 декабря. Основанием для продажи квартиры стало то, что Долина стала жертвой мошенников.

Уточняется, что судебные приставы имеют право выселить певицу из квартиры в случае неисполнения решения суда, заявил один из участников судебного процесса. По его словам, в этом случае артистка будет вынуждена заплатить за ответственное хранение ее имущества, передает корреспондент NEWS.ru.

«Приставы имеют право просто вынести все ее вещи из квартиры даже без ее присутствия, передать их на ответственное хранение, за которое она потом еще и должна будет заплатить», — заявил участник процесса.

Адвокат покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной Полины Лурье Светлана Свириденко на рассмотрении иска о выселении Долиной из квартиры в Московском городском суде Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

По информации Telegram-канала «112», после вердикта суда Долина покинула квартиру в Хамовниках.

Адвокат Сергей Жорин также пояснил, что Долиной вряд ли удастся отсрочить выселение из квартиры. По его словам, судебный процесс по данному делу отличается высокой скоростью, что сокращает возможности для затягивания съезда артистки.

«Отъезд, плохое самочувствие и болезнь могут являться основанием для незначительной отсрочки выезда Долиной из квартиры. Но я не думаю, что в данном случае это будет применимо. Нужно разделять истории, когда человека выселяют из единственного жилья, от истории, когда у него есть где еще жить. Мы понимаем, что Долина не останется на улице. Также мы видим скорость, с которой происходят судебные процессы, вынесение решений и так далее. Поэтому лично мое мнение, что затянуть выселение не получится. И в этой истории точка будет поставлена быстро», — пояснил специалист NEWS.ru.

Жорин отметил, что сама певица, вероятно, заинтересована в скорейшем разрешении конфликта, поскольку так «она сумеет минимизировать репутационные издержки и сосредоточиться на позитивных проектах».

«Кроме того, затягивание выезда из квартиры для Долиной, на мой взгляд, будет нести дополнительные репутационные риски. Она тоже заинтересована как можно быстрее эту историю закрыть и этот образовавшийся негатив заменить какими-то позитивными новостями и событиями. Поэтому в совокупности всех этих обстоятельств, я думаю, никакой отсрочки выселения не будет», — добавил он.

Адвокат певицы Ларисы Долиной Мария Пухова на рассмотрении иска о выселении Долиной из квартиры в Московском городском суде Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Напомним, что конфликт вокруг элитной квартиры в Хамовниках начался после того, как в 2024 году Долина продала жилье Лурье за 112 млн рублей, а затем заявила, что стала жертвой мошенников и через суд добилась восстановления права собственности. Однако Верховный суд позже признал Лурье законной собственницей, из ‑за чего исполнительница лишилась своей основной московской недвижимости и фактически окончательно переезжает в загородный комплекс в Подмосковье.

