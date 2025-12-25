Кто такой Анатолий Лобоцкий, на чьих похоронах умерла Вера Алентова

Народный артист России Анатолий Лобоцкий умер 20 декабря в возрасте 66 лет. Сегодня, 25 декабря, на Основной сцене Московского академического театра имени Владимира Маяковского прошла церемония прощания с ним. Чем он был известен, что произошло на траурном мероприятии?

Чем был известен Лобоцкий

Анатолий Лобоцкий родился 14 января 1959 года в Тамбове. Окончил режиссерский факультет Тамбовского филиала Московского государственного института культуры и ГИТИС. В 1985 году был принят в труппу Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

Лобоцкий дебютировал в кино в 1988 году в ленте «Объективные обстоятельства». Популярность пришла к нему в 2000 году после выхода картины «Зависть богов». Также он снимался в фильмах «На углу у Патриарших», «Адмиралъ», «Своя чужая», «Молодежка», «Старая гвардия», «Хоккейные папы» и других. Всего в его фильмографии более 120 работ.

Артист был четыре раза женат. В первом браке с Надеждой Смирновой у него родился сын Станислав. Во время учебы в ГИТИСе Лобоцкий состоял в отношениях с коллегой Еленой Мольченко, после расставания с которой узаконил отношения с девушкой по имени Наталья. Она родила ему дочь Анну.

В третий раз Лобоцкий женился на телеведущей Ольге Ибрагимовой. У них есть общий сын. В 2001 году артист связал себя узами брака с коллегой Юлией Рутберг. Пара вместе строила загородный дом, однако развелась спустя девять лет брака.

Анатолий Лобоцкий и Юлия Рутберг, 2007 г. Фото: Фото ИТАР-ТАСС/Александр Саверкин

Лобоцкий умер 20 декабря, причиной смерти стало онкологическое заболевание. До последних дней жизни он служил в театре им. Вл. Маяковского и снимался в кино. В конце декабря с ним ожидается выход седьмого сезона сериала «Абонемент на расследование».

Как прошли похороны Лобоцкого

25 декабря на Основной сцене Московского академического театра имени Владимира Маяковского прошла церемония прощания с Анатолием Лобоцким. Актера проводили в последний путь аплодисментами и похоронили на Троекуровском кладбище на «Аллее звезд».

Проститься с ним пришли его коллеги Евгения Симонова, Игорь Костолевский, Александра Ровенских, Виктор Раков, Татьяна Орлова, а также актриса и экс-супруга Лобоцкого Юлия Рутберг.

Проводить Лобоцкого в последний путь также пришла народная артистка РФ Вера Алентова. Она приехала к окончанию церемонии с букетом красных гвоздик. После того как актриса увидела гроб с телом коллеги, ей стало плохо. Очевидцы немедленно вызвали медиков. В 10:42 журналисты заметили скорую помощь, которая прибыла к месту церемонии прощания. Через пять минут сотрудники скорой помощи вынесли Алентову на носилках.

Церемония прощания с актером театра и кино, народным артистом РФ Анатолием Лобоцким в театре Маяковского Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

По данным Telegram-канала Mash, через 22 минуты после размещения в скорой у Алентовой случилась остановка сердца. Артистка умерла в реанимации ГКБ № 1. Церемония прощания с ней пройдет в театре имени Пушкина, уточнил Mash.

Дочь Алентовой, телеведущая Юлия Меньшова, подтвердила в авторском Telegram-канале информацию о ее смерти. Свой пост она сопроводила снимками, на которых Алентова позирует с покойным мужем — народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым, который умер в 2021 году от последствий коронавируса.

«Мамы больше нет. Теперь они вместе», — написала телеведущая.

Читайте также:

Слухи об операции, похудение, слова о Путине: как живет Станислав Дужников

Арзамасова, победа в шоу, мнение об СВО: как живет актер Алексей Лукин

Съемки в США, тайный брак, Черногория: куда пропала актриса Елена Корикова