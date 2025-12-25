Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 17:07

Кто такой Анатолий Лобоцкий, на чьих похоронах умерла Вера Алентова

Анатолий Лобоцкий Анатолий Лобоцкий Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Читайте нас в Дзен

Народный артист России Анатолий Лобоцкий умер 20 декабря в возрасте 66 лет. Сегодня, 25 декабря, на Основной сцене Московского академического театра имени Владимира Маяковского прошла церемония прощания с ним. Чем он был известен, что произошло на траурном мероприятии?

Чем был известен Лобоцкий

Анатолий Лобоцкий родился 14 января 1959 года в Тамбове. Окончил режиссерский факультет Тамбовского филиала Московского государственного института культуры и ГИТИС. В 1985 году был принят в труппу Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

Лобоцкий дебютировал в кино в 1988 году в ленте «Объективные обстоятельства». Популярность пришла к нему в 2000 году после выхода картины «Зависть богов». Также он снимался в фильмах «На углу у Патриарших», «Адмиралъ», «Своя чужая», «Молодежка», «Старая гвардия», «Хоккейные папы» и других. Всего в его фильмографии более 120 работ.

Артист был четыре раза женат. В первом браке с Надеждой Смирновой у него родился сын Станислав. Во время учебы в ГИТИСе Лобоцкий состоял в отношениях с коллегой Еленой Мольченко, после расставания с которой узаконил отношения с девушкой по имени Наталья. Она родила ему дочь Анну.

В третий раз Лобоцкий женился на телеведущей Ольге Ибрагимовой. У них есть общий сын. В 2001 году артист связал себя узами брака с коллегой Юлией Рутберг. Пара вместе строила загородный дом, однако развелась спустя девять лет брака.

Анатолий Лобоцкий и Юлия Рутберг, 2007 г. Анатолий Лобоцкий и Юлия Рутберг, 2007 г. Фото: Фото ИТАР-ТАСС/Александр Саверкин

Лобоцкий умер 20 декабря, причиной смерти стало онкологическое заболевание. До последних дней жизни он служил в театре им. Вл. Маяковского и снимался в кино. В конце декабря с ним ожидается выход седьмого сезона сериала «Абонемент на расследование».

Как прошли похороны Лобоцкого

25 декабря на Основной сцене Московского академического театра имени Владимира Маяковского прошла церемония прощания с Анатолием Лобоцким. Актера проводили в последний путь аплодисментами и похоронили на Троекуровском кладбище на «Аллее звезд».

Проститься с ним пришли его коллеги Евгения Симонова, Игорь Костолевский, Александра Ровенских, Виктор Раков, Татьяна Орлова, а также актриса и экс-супруга Лобоцкого Юлия Рутберг.

Проводить Лобоцкого в последний путь также пришла народная артистка РФ Вера Алентова. Она приехала к окончанию церемонии с букетом красных гвоздик. После того как актриса увидела гроб с телом коллеги, ей стало плохо. Очевидцы немедленно вызвали медиков. В 10:42 журналисты заметили скорую помощь, которая прибыла к месту церемонии прощания. Через пять минут сотрудники скорой помощи вынесли Алентову на носилках.

Церемония прощания с актером театра и кино, народным артистом РФ Анатолием Лобоцким в театре Маяковского Церемония прощания с актером театра и кино, народным артистом РФ Анатолием Лобоцким в театре Маяковского Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

По данным Telegram-канала Mash, через 22 минуты после размещения в скорой у Алентовой случилась остановка сердца. Артистка умерла в реанимации ГКБ № 1. Церемония прощания с ней пройдет в театре имени Пушкина, уточнил Mash.

Дочь Алентовой, телеведущая Юлия Меньшова, подтвердила в авторском Telegram-канале информацию о ее смерти. Свой пост она сопроводила снимками, на которых Алентова позирует с покойным мужем — народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым, который умер в 2021 году от последствий коронавируса.

«Мамы больше нет. Теперь они вместе», — написала телеведущая.

Читайте также:

Слухи об операции, похудение, слова о Путине: как живет Станислав Дужников

Арзамасова, победа в шоу, мнение об СВО: как живет актер Алексей Лукин

Съемки в США, тайный брак, Черногория: куда пропала актриса Елена Корикова

новости
Вера Алентова
актеры
общество
похороны
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Потерявшийся в Москве экс-депутат нашелся
Амурский тигр попал под колеса четырех машин
Умерла Вера Алентова, звезда «Москва слезам не верит»: биография и карьера
Как меняется топливная логистика под влиянием климатических колебаний
Против экс-замгубернатора Ростовской области возбудили дело
Бывшего замгубернатора Ростовской области объявили в розыск
Раскрыто первое действие Долиной после вердикта Мосгорсуда
200 млн на вещдоках: за что сядет следователь по делу казанского стрелка
В Алжире принял закон, обязавший французов извиняться
В МИД ответили на попытки внешних сил подорвать партнерство России и Китая
«Пьяный» торт с грецкими орехами: роскошный вкус домашнего десерта
Летевший из Китая в Москву самолет экстренно сел в Казани
Путин пообщался с девочкой, чью мечту исполнил к Новому году
Отвергнутый украинец зарезал россиянку: подробности дела из Подмосковья
«Не останется на улице»: адвокат оценил шансы Долиной отсрочить выселение
Американец убил бывшую жену на глазах у ребенка
Отец предполагаемого подрывника авто ДПС в Москве рассказал о сыне
«Крайне тяжелая»: Гладков об обстановке в приграничье
Стало известно, когда Лурье может заехать в квартиру
Раскрыты детали похорон основателя ОПГ «Солнцевские»
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.