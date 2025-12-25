Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 20:20

Ушел из жизни двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов

Умер двукратный обладатель Кубка чемпионов с «Ноттингемом» Джон Робертсон

Джон Робертсон (слева) Джон Робертсон (слева) Фото: AP/ТАСС
Шотландский футболист Джон Робертсон, двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов в составе английского «Ноттингем Форест», скончался на 73-м году жизни, сообщает пресс-служба клуба в соцсети Х. Причины смерти спортсмена не уточняются.

Робертсон провел в «Ноттингеме» большую часть карьеры. С его участием команда в 1979 и 1980 годах выиграла свои единственные в истории клуба кубки европейских чемпионов.

Помимо европейских триумфов, в активе шотландца с «Ноттингемом» — победы в чемпионате Англии, Суперкубке Англии и Суперкубке УЕФА. После завершения выступлений Робертсон работал ассистентом тренера в ряде известных британских клубов, включая «Астон Виллу» и «Селтик».

Ранее сообщалось, что норвежский биатлонист Сиверт Баккен скончался на 28-м году жизни. Спортсмен был найден мертвым в гостиничном номере в Италии. Причина смерти пока не установлена. Баккен был трехкратным чемпионом Европы и победителем этапа Кубка мира. В последний раз он выходил на старт 21 декабря в масс-старте на этапе Кубка мира во Франции.

