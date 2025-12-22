Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 16:47

Письмо советского футболиста из тюрьмы продают за 2 млн рублей

Письмо экс-футболиста сборной СССР Стрельцова из тюрьмы продают за 2 млн рублей

Эдуард Стрельцов Эдуард Стрельцов Фото: Александр Макаров/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Письмо бывшего футболиста «Торпедо» и сборной СССР Эдуарда Стрельцова из тюрьмы выставили на продажу за 2 млн рублей, информирует Telegram-канал «Mash на спорте». По данным источника, стоимость предмета составила 2 млн рублей. При этом имя продавца не уточняется.

Здоровье у меня хорошее. Тренируюсь, играем в одни ворота и бьем по воротам. У нас уже стоят морозы, — писал Стрельцов.

Кроме того, футболист допустил несколько серьезных орфографических ошибок.

Стрельцова осудили по обвинению в изнасиловании в 1958 году, а в тюрьме он провел пять лет, после чего возобновил карьеру. В активе форварда золото ОИ 1956-го в составе советской сборной. Вместе с «Торпедо» Стрельцов стал чемпионом и обладателем Кубка страны.

Ранее стало известно, что рукопись песни Виктора Цоя «Спокойная ночь» будет выставлена на продажу на аукционе в Санкт-Петербурге. Начальная цена лота составляла 1 млн рублей, а организатором торгов выступал аукционный дом «Литфонд». Музыкант написал текст в июне 1986 года.

письма
тюрьмы
футболисты
осужденные
Эдуард Стрельцов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле сделали заявление после убийства генерала Сарварова
«Она полыхнет»: в СФ резко отреагировали на вариант США контроля над ЗАЭС
Идеальная тишина: как выбрать окна для молодой семьи
Рак легких, «Тайны следствия», просьба Жигунова: как живет Дмитрий Поднозов
Следствие просит суд арестовать известного иноагента
«Почему они до сих пор живы?»: Миронов призвал ответить на теракты Киева
Мягкая дисциплина: как одежда формирует привычки и рабочий настрой
«Могилу копать будешь своему другу»: электрик застрелил девять человек
«Эти деньги заработала на своем горбу»: продюсер о сочувствии к Долиной
Условка за нападение с топором: суд оставил Михаила Хубутия на свободе
«Мы не хотим ничего запрещать»: Буцкая о блокировке Roblox в России
Экс-министру торговли Подмосковья вынесли приговор за нападение с топором
В Госдуме раскрыли, ждать ли возвращения пива на стадионы к Новому году
«Разные ситуации»: в Госдуме оценили налог на бездетность
У звезды сериалов «Тайны следствия» обнаружили рак с метастазами в мозг
ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар
«Яндекс» ведет переговоры о продаже крупнейшего автомобильного портала
Сладков ответил на главный вопрос о мобилизации в 2026 году в рамках СВО
Работодатели пожаловались на массовую некомпетентность соискателей
Психиатр предупредил об опасности недобросовестных психологов
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.