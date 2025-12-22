Письмо советского футболиста из тюрьмы продают за 2 млн рублей Письмо экс-футболиста сборной СССР Стрельцова из тюрьмы продают за 2 млн рублей

Письмо бывшего футболиста «Торпедо» и сборной СССР Эдуарда Стрельцова из тюрьмы выставили на продажу за 2 млн рублей, информирует Telegram-канал «Mash на спорте». По данным источника, стоимость предмета составила 2 млн рублей. При этом имя продавца не уточняется.

Здоровье у меня хорошее. Тренируюсь, играем в одни ворота и бьем по воротам. У нас уже стоят морозы, — писал Стрельцов.

Кроме того, футболист допустил несколько серьезных орфографических ошибок.

Стрельцова осудили по обвинению в изнасиловании в 1958 году, а в тюрьме он провел пять лет, после чего возобновил карьеру. В активе форварда золото ОИ 1956-го в составе советской сборной. Вместе с «Торпедо» Стрельцов стал чемпионом и обладателем Кубка страны.

