25 декабря 2025 в 20:44

Цивилева рассказала о поддержке военных с инвалидностью

Фонд «Защитники Отечества» поможет военным с инвалидностью

Оставшиеся в рядах ВС России военные с инвалидностью будут получать помощь фонда «Защитники Отечества», сообщила на пресс-конференции ТАСС статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ и руководитель фонда Анна Цивилева. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, аналогичную поддержку предоставят участникам контртеррористических операций, получившим ранение в приграничье.

Весь комплекс сопровождения планируется оказывать также тем, кто получил инвалидность, но остался в силовых структурах, причем не только в Министерстве обороны, а в любых. [Те, ] кто участвовал в специальной военной операции и получил ранение, — подчеркнула Цивилева.

Ранее руководитель фонда сообщила, что «Защитники Отечества» с начала своей работы приняли около 2,3 млн запросов на помощь от участников СВО и их семей. Она отметила, что 96% этих обращений были успешно решены.

Также руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что организация готова обеспечить бойцов СВО бесплатными курсами российских образовательных платформ. По его словам, это предоставит участникам спецоперации практические средства для построения успешного будущего.

