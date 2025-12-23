Резяпов поддержал идею Шадаева о бесплатных курсах для бойцов СВО

«Ветераны России» готовы помочь обеспечить бойцов СВО бесплатными курсами российских образовательных платформ, заявил NEWS.ru руководитель движения Ильдар Резяпов. По его словам, это предоставит участникам спецоперации практические средства для построения успешного будущего.

Движение поддержало предложение, озвученное министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максутом Игоревичем Шадаевым, о предоставлении ветеранам СВО бесплатного доступа к дорогостоящим курсам ведущих российских образовательных платформ. Он отметил, что «Ветераны России» могут выступить соорганизатором данной инициативы. Движение готово обеспечить информационное сопровождение проекта, прямую работу с целевой аудиторией, а также сбор и анализ обратной связи от самих ветеранов для повышения эффективности программы, — поделился Резяпов.

Он отметил, что данная мера является своевременной и практико-ориентированной. По словам общественника, получение современных цифровых и профессиональных компетенций открывает для защитников Отечества реальные перспективы самореализации и достойного трудоустройства в мирной жизни.

Отдельно подчеркивается необходимость консолидации усилий всех ключевых организаций, работающих с участниками СВО и их семьями. В этой связи Движение предложило реализовывать проект в тесном взаимодействии с Фондом «Защитники Отечества», Ассоциацией СВО и Комитетом семей воинов Отечества. Такой формат сотрудничества позволит максимально широко охватить ветеранов, учесть их реальные потребности и обеспечить адресный характер поддержки, — добавил Резяпов.

Он указал, что в рамках дальнейшей работы «Ветераны России» намерены провести совместную рабочую встречу с участием представителей Минцифры России и Общественного совета при министерстве. По словам Резяпова, планируется определить перечень крупных образовательных платформ, готовых подключиться к инициативе, а также уточнить тематику и направленность наиболее востребованных и полезных курсов для профессиональной переподготовки бойцов.

Ранее сообщалось, что среди ветеранов СВО наиболее востребованными профессиями стали юриспруденция, психология, управление и робототехника. Также популярными направлениями оказались менеджмент и мехатроника.