Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 декабря 2025 в 01:20

Резяпов поддержал идею Шадаева о бесплатных курсах для бойцов СВО

Глава ВР Резяпов пообещал бойцам СВО бесплатные образовательные курсы

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

«Ветераны России» готовы помочь обеспечить бойцов СВО бесплатными курсами российских образовательных платформ, заявил NEWS.ru руководитель движения Ильдар Резяпов. По его словам, это предоставит участникам спецоперации практические средства для построения успешного будущего.

Движение поддержало предложение, озвученное министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максутом Игоревичем Шадаевым, о предоставлении ветеранам СВО бесплатного доступа к дорогостоящим курсам ведущих российских образовательных платформ. Он отметил, что «Ветераны России» могут выступить соорганизатором данной инициативы. Движение готово обеспечить информационное сопровождение проекта, прямую работу с целевой аудиторией, а также сбор и анализ обратной связи от самих ветеранов для повышения эффективности программы, — поделился Резяпов.

Он отметил, что данная мера является своевременной и практико-ориентированной. По словам общественника, получение современных цифровых и профессиональных компетенций открывает для защитников Отечества реальные перспективы самореализации и достойного трудоустройства в мирной жизни.

Отдельно подчеркивается необходимость консолидации усилий всех ключевых организаций, работающих с участниками СВО и их семьями. В этой связи Движение предложило реализовывать проект в тесном взаимодействии с Фондом «Защитники Отечества», Ассоциацией СВО и Комитетом семей воинов Отечества. Такой формат сотрудничества позволит максимально широко охватить ветеранов, учесть их реальные потребности и обеспечить адресный характер поддержки, — добавил Резяпов.

Он указал, что в рамках дальнейшей работы «Ветераны России» намерены провести совместную рабочую встречу с участием представителей Минцифры России и Общественного совета при министерстве. По словам Резяпова, планируется определить перечень крупных образовательных платформ, готовых подключиться к инициативе, а также уточнить тематику и направленность наиболее востребованных и полезных курсов для профессиональной переподготовки бойцов.

Ранее сообщалось, что среди ветеранов СВО наиболее востребованными профессиями стали юриспруденция, психология, управление и робототехника. Также популярными направлениями оказались менеджмент и мехатроника.

ветераны
россияне
льготы
СВО
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Резяпов поддержал идею Шадаева о бесплатных курсах для бойцов СВО
«Дух Анкориджа»: Песков рассказал о контактах Дмитриева с Уиткоффом
Снова схема Долиной? Врач требует вернуть 4 проданные квартиры: подробности
В МИД РФ прокомментировали информацию о российском посольстве в Венесуэле
Фаза Луны сегодня, 23 декабря: кормим белок, бережем деньги, рыбачим
В Алеппо приостановили работу госучреждений и школ
«Инициатива убита»: на Западе отреагировали на слова Зеленского
«Очень тяжелая болезнь»: стало известно о последних днях жизни Лобоцкого
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Три золота ОИ, эротические фотосессии, допинг: как живет лыжница Чепалова
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 23 декабря 2025 года
В Мариуполе подростку удалили паразита, способного перемещаться по телу
Популярный футболист после гола решил сделать сальто и чуть не сломал шею
Приметы 23 декабря — Мина Красноречивый: лечим глазные болезни
Мир с Медведевой, крупные заработки, откровенные фото: как живет Загитова
В Минобороны РФ отчитались о сбитых украинских БПЛА над Крымом
Российский аэропорт ввел ограничения на полеты
Создатель Call of Duty и Battlefield погиб в ДТП
Зеленский заявил, что Украина испытывает нехватку дронов-перехватчиков
В Финляндии считают, что российские волки в чем-то виноваты
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.