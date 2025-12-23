Новый год-2026
23 декабря 2025 в 20:16

Чемпион Европы по биатлону найден мертвым

Звезда норвежского биатлона Сиверт Баккен умер в возрасте 27 лет

Сиверт Баккен Сиверт Баккен Фото: IMAGO/Harald Deubert/Global Look Press
Норвежский биатлонист Сиверт Баккен скончался на 28-м году жизни, сообщили в пресс-службе Норвежской биатлонной федерации. Спортсмен был найден мертвым в гостиничном номере в Италии. Причина смерти пока не установлена.

Мы на связи с итальянскими властями, которые работают на месте событий. Товарищей по команде биатлониста просят сохранять спокойствие в это трудное время, — сказано в сообщении.

Баккен является трехкратным чемпионом Европы и победителем этапа Кубка мира. В последний раз он выходил на старт 21 декабря в масс-старте на этапе Кубка мира во Франции, где занял 20-е место.

Ранее на 97-м году жизни умер бывший посол СССР во Вьетнаме Дмитрий Качин. Он руководил диппредставительством в Ханое с 1986 по 1990 год.

До этого стало известно о смерти британского певца и автора песен Криса Ри. Музыканту было 74 года. Пика популярности он достиг в конце 1980-х годов после выхода альбома The Road to Hell (1989). Композиция Ри Driving Home for Christmas (1988) является одной из наиболее известных в мире рождественских песен.

