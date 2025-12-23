Чемпион Европы по биатлону найден мертвым

Норвежский биатлонист Сиверт Баккен скончался на 28-м году жизни, сообщили в пресс-службе Норвежской биатлонной федерации. Спортсмен был найден мертвым в гостиничном номере в Италии. Причина смерти пока не установлена.

Мы на связи с итальянскими властями, которые работают на месте событий. Товарищей по команде биатлониста просят сохранять спокойствие в это трудное время, — сказано в сообщении.

Баккен является трехкратным чемпионом Европы и победителем этапа Кубка мира. В последний раз он выходил на старт 21 декабря в масс-старте на этапе Кубка мира во Франции, где занял 20-е место.

