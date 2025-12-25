«Придумки журналистов»: Онищенко разнес миф о гонконгском гриппе в России Онищенко назвал ошибочной информацию о волне гонконгского гриппа в России

Волну заболеваемости в России ошибочно называют эпидемией «гонконгского гриппа», заявил академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС. По словам заместителя президента Российской академии образования, циркулирующий вирус H3N2 сильно изменился с 1973 года, когда он получил это название.

Никакого гонконгского гриппа нет. Есть грипп H3N2, и у него совсем другое название. Этот грипп был впервые зарегистрирован в 1973 году. <…> И тогда он назывался гонконгским. Но за это время он менялся, и это не гонконгский грипп, — подчеркнул он, назвав информацию СМИ «придумками журналистов».

Академик также заверил, что отечественная вакцина, которой в России привито около 80 млн человек, актуальна против циркулирующего штамма H3N2.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что уровень заболеваемости гриппом в стране в настоящее время почти вдвое ниже показателей двухлетней давности. По ее словам, добиться такого результата позволила вакцинация отечественными препаратами.