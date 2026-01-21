Онищенко ответил, когда завершится всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом Онищенко: всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом завершится через два месяца

Всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом завершится примерно через восемь недель, рассказал НСН заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он отметил, что сейчас уровень распространения болезней растет.

В тех регионах, где идет подъем, две–три недели будет нарастание. Затем будет выход на плато, когда четыре–пятб недель сохраняется высокий уровень заболеваемости, в который переболеет та часть населения, которая не привилась. Потом начнется снижение, – рассказал Онищенко.

По его словам, уровень заболеваемости в этом году был ниже, чем в Европе. Онищенко связал это с удачной госполитикой в области вакцинации. Академик отметил, что также сдерживающим распространение фактором стали новогодние каникулы.

Ранее врач Андрей Осипов рассказал, что заболеваемость ОРВИ в России после праздников выросла в 1,5 раза. Он отметил, что большая часть россиян уже переболела вирусом.