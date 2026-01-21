Эпидемиолог назвал неочевидную причину подъема заболеваемости ОРВИ

Рост заболеваемости ОРВИ связан с поездками россиян за границу во время каникул, рассказал НСН заслуженный врач России врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он отметил, что в Европе сейчас продолжается эпидемиологический подъем.

По предварительным оценкам, за рубеж в новогодние каникулы выезжали порядка 600 тыс. человек. Тех, кто выезжал в Европу, гораздо больше, чем в прошлом году. Я бы назвал это безответственным поведением по отношению к своему здоровью: все знали, что Европа в декабре «горела», — рассказал Онищенко.

Эпидемиолог подчеркнул, что те, кто выезжал в Таиланд и Вьетнам, тоже несли определенные риски. По его словам, подъем заболеваемости также прослеживается в регионах с низким уровнем вакцинации.

Ранее сообщалось, что заболеваемость ОРВИ в России после праздников выросла в 1,5 раза. Большая часть россиян уже переболела вирусом.