Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 13:02

Эпидемиолог назвал неочевидную причину подъема заболеваемости ОРВИ

Эпидемиолог Онищенко: рост заболеваемости ОРВИ связан с путешествиями за границу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Рост заболеваемости ОРВИ связан с поездками россиян за границу во время каникул, рассказал НСН заслуженный врач России врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он отметил, что в Европе сейчас продолжается эпидемиологический подъем.

По предварительным оценкам, за рубеж в новогодние каникулы выезжали порядка 600 тыс. человек. Тех, кто выезжал в Европу, гораздо больше, чем в прошлом году. Я бы назвал это безответственным поведением по отношению к своему здоровью: все знали, что Европа в декабре «горела», — рассказал Онищенко.

Эпидемиолог подчеркнул, что те, кто выезжал в Таиланд и Вьетнам, тоже несли определенные риски. По его словам, подъем заболеваемости также прослеживается в регионах с низким уровнем вакцинации.

Ранее сообщалось, что заболеваемость ОРВИ в России после праздников выросла в 1,5 раза. Большая часть россиян уже переболела вирусом.

ОРВИ
заболеваемость
вакцины
путешествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист назвал «безальтернативный» инструмент для сбережений
Психосоматолог дала важный совет женатым парам
Как похудеть, наедаясь на ночь: самые популярные «сытые» диеты
Адвокат ответил на вопрос о судьбе детей Джигана и Самойловой после развода
Бывшую тещу Абрамовича заметили на свидании с 94-летним мужем-миллиардером
Иноагент не смог оспорить свой статус в суде
Онищенко ответил, когда завершится всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом
В США опровергли разработку планов по захвату Гренландии
Названы испанские клубы, которые точно не пригласят Карпина
В ООН поставили точку в вопросе принадлежности Гренландии
Коммунальная авария оставила без воды несколько сотен домов в Томске
Экс-вице-мисс планеты получила тюремный срок за мошенничество
Фон дер Ляйен пообещала «подогреть» Гренландию в отместку Трампу
В Азербайджане спрогнозировали нефтяной бум
Момент обрушения крыши в ТЦ Новосибирска попал на видео
Ученые раскрыли, когда на небе можно будет увидеть уникальный парад планет
Женщину спасли из-под завалов после ЧП в Новосибирске
В Госдуме предложили разместить на бутылках с алкоголем пугающие картинки
Спасатели приступили к срочному поиску человека после ЧП в Новосибирске
В Кремле раскрыли, какую проблему обсудит Путин с правительством
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.