17 марта 2026 в 11:25

«Худшая новость»: Зеленского предупредили о серьезной опасности

Военэксперт Артамонов: бригада «Аль-Кудс» может ликвидировать Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинско-сирийская бригада спецназначения «Аль-Кудс» может организовать атаку на президента Украины Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов. По его словам, данная группировка способна вести борьбу с политическими фигурами.

Есть худшая новость для киевского диктатора [Владимира Зеленского]. В составе Корпуса стражей исламской революции есть бригада спецназначения «Аль-Кудс», которая недавно отмечала годовщину своего создания. Она работает на пяти континентах вдали от иранских границ. По некоторым данным, сейчас был нанесен удар даже по [Биньямину] Нетаньяху (премьер-министр Израиля. — NEWS.ru), который не показывается на экранах телевизоров. Не исключено, что это дело рук «Аль-Кудс». Поэтому когда Зеленский делает такие заявления [об отправке ВСУ на Ближний Восток], он очень сильно рискует, поскольку эта группировка может легко бить и по ответственным лицам. Это вполне реальная угроза, — высказался Артамонов.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не боится последствий возможного вмешательства в ближневосточный конфликт. Так он ответил на заявление МИД Ирана, который пригрозил Киеву ответом на отправку ВСУ на Ближний Восток.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

