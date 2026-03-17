Палестинско-сирийская бригада спецназначения «Аль-Кудс» может организовать атаку на президента Украины Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов. По его словам, данная группировка способна вести борьбу с политическими фигурами.

Есть худшая новость для киевского диктатора [Владимира Зеленского]. В составе Корпуса стражей исламской революции есть бригада спецназначения «Аль-Кудс», которая недавно отмечала годовщину своего создания. Она работает на пяти континентах вдали от иранских границ. По некоторым данным, сейчас был нанесен удар даже по [Биньямину] Нетаньяху (премьер-министр Израиля. — NEWS.ru), который не показывается на экранах телевизоров. Не исключено, что это дело рук «Аль-Кудс». Поэтому когда Зеленский делает такие заявления [об отправке ВСУ на Ближний Восток], он очень сильно рискует, поскольку эта группировка может легко бить и по ответственным лицам. Это вполне реальная угроза, — высказался Артамонов.