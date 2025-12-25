Ветеранам СВО начнут устанавливать новые протезы в 2026 году

Со следующего года в России появится эндо-экзопротезирование, которое позволит ветеранам СВО вернуться к активной жизни, сообщила замминистра обороны РФ и руководитель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, новые протезы вживляются в кость.

Сейчас со следующего года мы внедряем абсолютно новую для нашей страны технику. Это эндо-экзопротезирование, безгильзовое. То есть мы изготавливаем протез, не просто одевающийся на культю, а когда имплант вживляется в кость, и человек с высокой ампутацией имеет возможность иметь конечность для того, чтобы ходить, перемещаться, двигаться. <…> Протезы позволяют нашим ветеранам вести активный образ жизни, — рассказала Цивилева.

По словам спикера, новая технология позволяет заниматься экстремальными видами спорта: горными лыжами, сноубордом, альпинизмом. Некоторым и вовсе удается преодолевать марафоны, добавила Цивилева.

Ранее сообщалось, что участники СВО, которые лишились рук или ног, могут получить бионические протезы бесплатно по государственной программе через Социальный фонд России. Для этого достаточно прийти в поликлинику, пройти осмотр у нескольких врачей и сдать анализы.