12 февраля 2026 в 16:51

Титановая нога вернулась к хозяйке спустя почти год

Британка нашла протез ноги через 10 месяцев после потери

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Титановый протез ноги, который унесло в море во время купания 69-летней Бренды Огден на пляже в Бридлингтоне, вернулся к хозяйке спустя 10 месяцев, сообщает портал UPI. Женщина потеряла изготовленную на заказ конечность стоимостью более $2700 (209 тыс. рублей) в апреле, когда ее сбила волна.

Я просто не могла поверить, что потеряла [протез]. Вот мы стоим, улыбаемся, а в следующую секунду он исчезает, — рассказала Огден.

Находку обнаружила Элизабет Форбс, которая искала окаменелости на берегу Атуика — в 23 километрах от места пропажи. Она сфотографировала необычный предмет и выложила снимок в соцсети, после чего с ней связались знавшие, кому принадлежит протез. Сейчас нога возвращается к владелице.

Ранее британец Дэвид Боун подал в суд на Национальную службу здравоохранения из-за ошибочно назначенной ему химиотерапии. После удаления опухоли мозга Дэвид долгое время получал препарат без медицинских показаний, что вызвало серьезные неврологические проблемы. Лечащим врачом был онколог Иэн Браун — теперь в отношении него ведется расследование по фактам неправомерной терапии еще у 30 пациентов.

