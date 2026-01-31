Врачи восемь лет «кормили» британца ядом Житель Британии отсудил компенсацию за восемь лет ошибочной химиотерапии

Британец Дэвид Боун подал в суд на Национальную службу здравоохранения (NHS) после восьми лет химиотерапии, которая была назначена без медицинских показаний, пишет The Sun. По данным источника, неправильное лечение после удаления опухоли мозга привело к тяжелым неврологическим нарушениям у 41-летнего мужчины.

Дэвиду назначали прием специального противоопухолевого препарата в течение восьми лет, при этом стандартные рекомендации предполагают максимум 12 циклов за год. Мужчина входил в число более 30 пациентов, проходивших лечение у бывшего онколога профессора Иэна Брауна, в отношении которого сейчас ведется расследование.

По словам адвокатов, длительная химиотерапия подвергла мужчину высокому риску, включая развитие вторичного рака. Сейчас он страдает от когнитивных и зрительных нарушений, депрессии и полностью зависит от помощи родителей. Больница отказалась от комментариев.

Ранее итальянский суд обязал детскую больницу во Флоренции выплатить более €3,7 млн (336 млн рублей) семье пациента, который стал инвалидом из-за врачебной ошибки. В 2010 году четырехлетнему мальчику вместо воспаления головного мозга ошибочно диагностировали опухоль и провели три операции, удалив часть мозга.