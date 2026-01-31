Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 19:46

Врачи восемь лет «кормили» британца ядом

Житель Британии отсудил компенсацию за восемь лет ошибочной химиотерапии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Британец Дэвид Боун подал в суд на Национальную службу здравоохранения (NHS) после восьми лет химиотерапии, которая была назначена без медицинских показаний, пишет The Sun. По данным источника, неправильное лечение после удаления опухоли мозга привело к тяжелым неврологическим нарушениям у 41-летнего мужчины.

Дэвиду назначали прием специального противоопухолевого препарата в течение восьми лет, при этом стандартные рекомендации предполагают максимум 12 циклов за год. Мужчина входил в число более 30 пациентов, проходивших лечение у бывшего онколога профессора Иэна Брауна, в отношении которого сейчас ведется расследование.

По словам адвокатов, длительная химиотерапия подвергла мужчину высокому риску, включая развитие вторичного рака. Сейчас он страдает от когнитивных и зрительных нарушений, депрессии и полностью зависит от помощи родителей. Больница отказалась от комментариев.

Ранее итальянский суд обязал детскую больницу во Флоренции выплатить более €3,7 млн (336 млн рублей) семье пациента, который стал инвалидом из-за врачебной ошибки. В 2010 году четырехлетнему мальчику вместо воспаления головного мозга ошибочно диагностировали опухоль и провели три операции, удалив часть мозга.

врачи
операции
рак
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России высказались во возможности вторжения Трампа в Иран
Сотни жителей Железногорска эвакуировали из-за упавшего БПЛА
Родители Юлии Началовой навестили могилу дочери в день ее 45-летия
Выступление девушки из Белоруссии едва не рассорило жюри «Голоса»
Гладков опубликовал видео с загадочным поведением птиц
На Украине развалился антидроновый тоннель
Зеленский сделал важное заявление по переговорам
В Подмосковье двух человек госпитализировали с подозрением на оспу обезьян
Дмитриев необычным эмодзи ответил на пост Уиткоффа о переговорах в Майами
Появились первые кадры горящей сауны в Прокопьевске
В Мьянме казнили 11 мучителей россиянок из «лагерей смерти»
«Конструктивные встречи»: Уиткофф описал переговоры с Дмитриевым
Появились детали спасения застрявших на лыжном подъемнике в Подмосковье
Интервью террористки, МВФ ставит Украину «на счетчик»: что будет дальше
В Тегеране переселят 2,5 млн человек в подземные убежища
Хинштейн раскрыл последствия атаки ВСУ на Курск
Врачи восемь лет «кормили» британца ядом
В США заподозрили Meta в чтении сообщений в WhatsApp
Работа на Украине, тайный избранник, отсутствие детей: как живет Коняшкина
В центре Европы начался «картофельный потоп»
Дальше
Самое популярное
Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее
Общество

Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки
Семья и жизнь

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки

Ошибка ценой 28 жизней: почему разбился самолет с фигуристами из РФ и США
Спорт

Ошибка ценой 28 жизней: почему разбился самолет с фигуристами из РФ и США

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.