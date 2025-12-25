«Пять суток непрерывного общения»: Захарова подвела итоги года

Общая длительность брифингов МИД в 2025 году составила 115 часов, рассказала представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, всего было проведено 46 встреч с журналистами.

В 2025 году состоялись 46 брифингов, из них пять выездных <…>. Общая продолжительность брифингов в 2025 году составила 115 часов и восемь минут, и это без учета нынешнего, сейчас текущего брифинга. Это практически пять суток непрерывного общения, — рассказала Захарова.

Ранее дипломат поделилась, что президент России Владимир Путин подарил ей на день рождения шкатулку с изображением Кремля и Георгия Победоносца. Она назвала изделие невероятным. Также представитель МИД призналась, что очень любит российские народные промыслы.

Также патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил Марии Захаровой орден Святого благоверного князя Александра Невского II степени. Награждение было приурочено к юбилею дипломата, который она отмечает 24 декабря. Предстоятель РПЦ отметил значимый вклад Захаровой в защиту государственных интересов на международной арене.