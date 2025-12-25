Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 20:26

Лель тепло описала Алентову и Меньшова

Лель назвала великими Алентову и Меньшова

Катя Лель Катя Лель Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Катя Лель в беседе с корреспондентом NEWS.ru с теплом вспомнила о покойной артистке Вере Алентовой и режиссере Владимире Меньшове, а также назвала их великими. По словам исполнительницы, она жила в одном доме с их дочерью Юлией Меньшовой.

Светлая память такой великой, потрясающей актрисе Вере Алентовой. Мне посчастливилось жить в доме с ее дочерью Юлией [Меньшовой]. И мне посчастливилось видеть ее великих родителей прямо рядом. Как они шли, держась друг за друга, в нашем дворе, где мы живем. Такие люди рождаются лишь однажды, — подчеркнула Лель.

Актрисы Веры Алентовой не стало 25 декабря. Утром звезда фильма «Москва слезами не верит» приехала в театр имени Маяковского на прощание с актером Анатолием Лобоцким, с которым вместе играла в фильме «Зависть богов». Вскоре ее самочувствие резко ухудшилось. Прибывшая на место скорая помощь госпитализировала Алентову. Вернуть женщину к жизни медики пытались около полутора часов, но их усилия оказались безуспешными.

Церемония прощания с народной артисткой России официально была назначена на 29 декабря и состоится в драматическом театре имени А. С. Пушкина. Именно на сцене этого театра актриса выступала на протяжении десятков лет.

Катя Лель
Вера Алентова
Владимир Меньшов
Юлия Меньшова
