День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 15:41

Музкритик рассказал, какие новые лица могут появиться на «Голубом огоньке»

Музкритик Рудченко: Кадышева и Буланова могут появиться на «Голубом огоньке»

Надежда Кадышева Надежда Кадышева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Переживающие вторую волну популярности российские артисты Надежда Кадышева, Татьяна Буланова и Катя Лель могут появиться в новогоднем эфире «Голубого огонька», заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его словам, создатели шоу в частности будут ориентироваться на рейтинги исполнителей в интернете.

Артисты прошлого, которые сейчас получили вторую волну популярности, могут появиться в «Голубом огоньке». Это Кадышева, Буланова, Лель. На них будут делаться рейтинги. Конечно, [позовут на съемки] и новых исполнителей, которые в топах. Это, например, певец Ваня Дмитриенко. Я думаю, что создатели шоу сделают акцент на известных артистах, а также на тех, кто бьет все рейтинги на стриминг-платформах в интернете. Не уверен, что в шоу примут участие исполнительницы трека «Сигма Бой» [Betsy и Мария Янковская], поскольку их популярность затухает. Но, может, для картинки в какой-то номер их возьмут, — пояснил Рудченко.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что такие российские артисты, как Григорий Лепс, Лолита Милявская, Филипп Киркоров и Сергей Шнуров, не должны выступать на «голубых огоньках». По его мнению, эти звезды полностью дискредитировали себя не только словами, но и серьезными проступками, нанеся ущерб культурному имиджу страны.

Катя Лель
Надежда Кадышева
Татьяна Буланова
артисты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин указал на главную проблему украинской армии
Путин сообщил об окружении двух городов
Украина «сдает» одно направление за другим: новости СВО к вечеру 27 ноября
Путин одной фразой оценил возможный отказ США продлять ДСНВ
Путин объяснил, что готов гарантировать Европе
Путин заявил, что нужно сделать с планом урегулирования по Украине
Стало известно о потерях ВСУ за октябрь
Путин раскрыл, когда на СВО прекратятся боевые действия
Путин раскрыл состав российской переговорной группы по Украине
Путин рассказал, где контактируют спецслужбы России и Украины
«Жулики»: Путин отверг ложь о «российской агрессии» против ЕС
Украина договорилась с Британией о сборке дронов-перехватчиков
Чернышов, отказ играть в Крыму, рождение сына: как живет Мария Добржинская
В Турции назвали условие для возможности отправки миротворцев на Украину
Путин ответил на вопрос о визите делегации США в Москву
В России выявили самый длительный случай заражения ковидом
В Киришах мужчина убил знакомого во время пьяной ссоры
Росгвардия поймала дебошира и получила неожиданную похвалу
Губернатор Воробьев рассказал о предпрофессиональных классах в Подмосковье
Старт корабля «Союз МС-28» попал в объектив космонавта Платонова с МКС
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.