Музкритик рассказал, какие новые лица могут появиться на «Голубом огоньке»

Переживающие вторую волну популярности российские артисты Надежда Кадышева, Татьяна Буланова и Катя Лель могут появиться в новогоднем эфире «Голубого огонька», заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его словам, создатели шоу в частности будут ориентироваться на рейтинги исполнителей в интернете.

Артисты прошлого, которые сейчас получили вторую волну популярности, могут появиться в «Голубом огоньке». Это Кадышева, Буланова, Лель. На них будут делаться рейтинги. Конечно, [позовут на съемки] и новых исполнителей, которые в топах. Это, например, певец Ваня Дмитриенко. Я думаю, что создатели шоу сделают акцент на известных артистах, а также на тех, кто бьет все рейтинги на стриминг-платформах в интернете. Не уверен, что в шоу примут участие исполнительницы трека «Сигма Бой» [Betsy и Мария Янковская], поскольку их популярность затухает. Но, может, для картинки в какой-то номер их возьмут, — пояснил Рудченко.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что такие российские артисты, как Григорий Лепс, Лолита Милявская, Филипп Киркоров и Сергей Шнуров, не должны выступать на «голубых огоньках». По его мнению, эти звезды полностью дискредитировали себя не только словами, но и серьезными проступками, нанеся ущерб культурному имиджу страны.