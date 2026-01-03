Раскрыт рекордный новогодний гонорар Кадышевой

Народная артистка Надежда Кадышева с ансамблем «Золотое кольцо» возглавила рейтинг самых дорогих выступлений на Новый год, сообщает «Коммерсант». Она получила до 50 млн рублей за закрытое мероприятие.

Это более чем вдвое превышает гонорары признанных лидеров рынка. Например, Филипп Киркоров и группа «Ленинград» оценивали свои новогодние концерты примерно в 20 млн рублей.

В среднем ценовом сегменте — от 6 до 10 млн рублей — стабильно выступали как артисты новой волны (Ваня Дмитриенко, группы «Золото» и «Комната культуры»), так и проверенные временем исполнители вроде Басты, «Руки Вверх!» и «Зверей», чьи выступления бронировали задолго до праздников.

Отдельно эксперты отмечают резкий рост цен на кавер-группы. За новогодний сет живого кавера заказчики платили до 1 млн рублей, что почти втрое выше обычных расценок.

Ранее певец Григорий Лепс ответил на слухи о признании Кадышевой самой дорогой артисткой России. По его словам, коллега по цеху только кажется самой высокооплачиваемой. При этом Лепс поздравил артистку и порадовался за нее.