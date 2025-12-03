Лепс ответил на слухи о признании Кадышевой самой дорогой артисткой России Лепс заявил, что Кадышева лишь кажется самой высокооплачиваемой артисткой России

Певец Григорий Лепс заявил в беседе с KP.RU, что солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева только кажется самой высокооплачиваемой артисткой России. Певец отметил, что при этом он рад за свою коллегу.

Это вам только кажется, что Кадышева самая высокооплачиваемая. Хотя я рад за нее, давайте ее поздравим, — высказался Лепс.

Уточняется, что за одно выступление певица может получить около 20 млн рублей. Лепс в ответ на данную информацию признался, что ему в особых случаях предлагают гораздо большие суммы.

Ранее Лепс заявил, что не считает нужным обсуждать звездных коллег, которые пытаются улучшить свой имидж поездками в Донбасс. По словам артиста, он относится к ним нейтрально и не видит оснований для оценок.