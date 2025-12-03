Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 12:45

Лепс ответил на слухи о признании Кадышевой самой дорогой артисткой России

Лепс заявил, что Кадышева лишь кажется самой высокооплачиваемой артисткой России

Григорий Лепс Григорий Лепс Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Певец Григорий Лепс заявил в беседе с KP.RU, что солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева только кажется самой высокооплачиваемой артисткой России. Певец отметил, что при этом он рад за свою коллегу.

Это вам только кажется, что Кадышева самая высокооплачиваемая. Хотя я рад за нее, давайте ее поздравим, высказался Лепс.

Уточняется, что за одно выступление певица может получить около 20 млн рублей. Лепс в ответ на данную информацию признался, что ему в особых случаях предлагают гораздо большие суммы.

Ранее Лепс заявил, что не считает нужным обсуждать звездных коллег, которые пытаются улучшить свой имидж поездками в Донбасс. По словам артиста, он относится к ним нейтрально и не видит оснований для оценок.

певцы
артистки
Григорий Лепс
Надежда Кадышева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Верховный суд потребовал материалы дела о сделке с квартирой Долиной
Погода в Москве в четверг, 4 декабря: ждать ли ливней и сильного ветра
«Зеленский — убыточный проект»: Слуцкий, Миронов, Чепа о переговорах с США
Разговор по-новому: 3 ключевых момента встречи Путина и Уиткоффа
Стало известно, как выросло число вакансий на одного безработного
Аналитик предложил способ стабилизировать курс рубля
Котяков раскрыл, в каких кадрах нуждается Россия
Начальника представительства Минобороны задержали за взятку
В Госдуме ответили, стоит ли ожидать новогоднего перемирия в зоне СВО
«К ней приходили клиенты»: раскрыты подробности дела экс-участницы «Дома-2»
«Моя Родина здесь»: Корстин раскрыла, почему не стала выступать за Францию
Toyota зарегистрировала в России товарный знак вслед за Audi и Kia
«Смогут покинуть»: власти Израиля приняли одно решение по сектору Газа
В Татарстане задержали сотрудников приюта после нападения собак на ребенка
В МЧС России поступила финальная партия арктических вездеходов
В Таиланде отменили запрет на продажу алкоголя, который действовал 53 года
В Госдуме раскрыли коварный замысел Евросоюза по «воровству» активов России
Цены на оперативную память резко выросли
«Выглядят анекдотично»: Фадеев о ковидном запрете массовых мероприятий
Нарколог оценил идею ограничивать работу круглосуточных магазинов
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.