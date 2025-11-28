День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 14:29

Лепс сделал одно заявление об артистах, отмывающих репутацию в Донбассе

Лепс заявил о нейтральном отношении к репутационным поездкам артистов в Донбасс

Григорий Лепс Григорий Лепс Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Певец Григорий Лепс заявил, что не считает нужным обсуждать коллег, которые пытаются улучшить свой имидж поездками в Донбасс. По словам артиста, он относится к ним нейтрально и не видит оснований для оценок, передает корреспондент NEWS.ru с пресс-завтрака «Русской Медиагруппы».

Это идет как бы от души от сердца, а все остальные ребята, ну, они сделали свой вывод какой-то, ну, и живут своей жизнью. Я не в праве их осуждать, я просто никак к ним не отношусь, — отметил музыкант.

Лепс добавил, что многие из этих артистов остаются талантливыми профессионалами, но придерживаются собственных взглядов на происходящее. По его словам, им остается лишь гордиться этим, потому что «больше нечем».

Ранее Лепс сообщил, что считает патриотические поездки в зону СВО важной частью поддержки военнослужащих ВС РФ. По его словам, артисты должны подтверждать свою позицию делами, а не заявлениями. Исполнитель также поблагодарил всех, кто продолжает помогать, и отметил, что многие «делают все возможное и невозможное».

Григорий Лепс
певцы
Донбасс
поездки
концерты
репутация
артисты
шоу-бизнес
СВО
видео
Алина Модорова
А. Модорова
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили о смертельной опасности красной икры
Готовим вкуснейшее французское крем-брюле: всего 3 ингредиента и ваниль
В ГД оценили решение допустить гимнастов из России в нейтральном статусе
Россиянам рассказали, на сколько подорожают бьюти-услуги в 2026 году
Бойцы «Барс-Сармат» спасли гражданских после атаки дрона ВСУ
Водителей Ямала предупредили о тяжелых погодных условиях
Названы последствия для Усольцевых, которые могут вести тайную жизнь в Азии
Жительница Красноселькупа может получить срок за избиение знакомой
Появилась возможная версия готовящегося обвинения против Ермака
Синоптик ответил, когда в Москву и Подмосковье придет зима
Мединский высмеял Каллас за слова о «нападениях» России
Родная мать заставила 16-летнюю дочь торговать телом ради заработка
В Британии «раскрыли» шпионских биоголубей России
В Ирландии высмеяли проблемы британской армии
Часть россиян получит тринадцатую пенсию в этом году
В подполье заявили об ударе по украинскому аэродрому со специалистами НАТО
Потерявший при взрыве пальцы ребенок мечтал о портрете Путина
Украинцы ответили, хотят ли они отставки главы офиса Зеленского
Экономист ответил, покинет ли иностранная валюта финансовый рынок России
Богатейшая экономика мира сжалась на фоне пошлин Трампа
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.