Лепс сделал одно заявление об артистах, отмывающих репутацию в Донбассе Лепс заявил о нейтральном отношении к репутационным поездкам артистов в Донбасс

Певец Григорий Лепс заявил, что не считает нужным обсуждать коллег, которые пытаются улучшить свой имидж поездками в Донбасс. По словам артиста, он относится к ним нейтрально и не видит оснований для оценок, передает корреспондент NEWS.ru с пресс-завтрака «Русской Медиагруппы».

Это идет как бы от души от сердца, а все остальные ребята, ну, они сделали свой вывод какой-то, ну, и живут своей жизнью. Я не в праве их осуждать, я просто никак к ним не отношусь, — отметил музыкант.

Лепс добавил, что многие из этих артистов остаются талантливыми профессионалами, но придерживаются собственных взглядов на происходящее. По его словам, им остается лишь гордиться этим, потому что «больше нечем».

Ранее Лепс сообщил, что считает патриотические поездки в зону СВО важной частью поддержки военнослужащих ВС РФ. По его словам, артисты должны подтверждать свою позицию делами, а не заявлениями. Исполнитель также поблагодарил всех, кто продолжает помогать, и отметил, что многие «делают все возможное и невозможное».