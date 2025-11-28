«Мы свой выбор сделали»: Лепс раскрыл миссию артистов в зоне СВО

Певец Григорий Лепс сообщил, что считает патриотические поездки в зону СВО важной частью поддержки военнослужащих ВС РФ. По его словам, артисты должны подтверждать свою позицию делами, а не заявлениями, передает корреспондент NEWS.ru с пресс-завтрака «Русской Медиагруппы».

Мы свой выбор сделали, мы со страной, мы с людьми, мы там бываем и еще будем. <…> Мы не словами, а действиями своими доказываем то, что мы в общем-то и целом всегда были, есть и будем со страной. Со своими друзьями, с ребятами, которые там, — объяснил Лепс.

Артист подчеркнул, что даже простое выступление на передовой является для бойцов значимой моральной поддержкой. Лепс поблагодарил всех, кто продолжает помогать, и отметил, что многие «делают все возможное и невозможное».

Постоянная помощь, даже в виде того, что ты приезжаешь и поешь, для них это очень многозначно. Поэтому огромная благодарность всем каждому, кто действительно остался со страной, — отметил он.

