28 ноября 2025 в 13:49

«Мы свой выбор сделали»: Лепс раскрыл миссию артистов в зоне СВО

Лепс заявил, что патриотические акции в зоне СВО важны для российских военных

Григорий Лепс Григорий Лепс Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Григорий Лепс сообщил, что считает патриотические поездки в зону СВО важной частью поддержки военнослужащих ВС РФ. По его словам, артисты должны подтверждать свою позицию делами, а не заявлениями, передает корреспондент NEWS.ru с пресс-завтрака «Русской Медиагруппы».

Мы свой выбор сделали, мы со страной, мы с людьми, мы там бываем и еще будем. <…> Мы не словами, а действиями своими доказываем то, что мы в общем-то и целом всегда были, есть и будем со страной. Со своими друзьями, с ребятами, которые там, — объяснил Лепс.

Артист подчеркнул, что даже простое выступление на передовой является для бойцов значимой моральной поддержкой. Лепс поблагодарил всех, кто продолжает помогать, и отметил, что многие «делают все возможное и невозможное».

Постоянная помощь, даже в виде того, что ты приезжаешь и поешь, для них это очень многозначно. Поэтому огромная благодарность всем каждому, кто действительно остался со страной, — отметил он.

Ранее Лепс признался, что не знает, когда сможет жениться на своей молодой избраннице Авроре Кибе. По его словам, он не задумывался о том, как долго ей придется ждать этого события.
