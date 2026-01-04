Атака США на Венесуэлу
04 января 2026 в 18:47

Россиянину может грозить штраф за фейковое видео с тигром

Жителя Приморья могут оштрафовать до 100 тыс. рублей за ИИ-видео с тигром

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Приморском крае автору видеоролика, на котором амурский тигр якобы нападает на чистящего снег мужчину, может грозить административное наказание по статье, касающейся распространения заведомо ложной информации, сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии. Для физических лиц наказание по данной статье составляет от 30 тыс. рублей до 100 тыс. рублей.

В ведомстве отметили, что данный контент содержит недостоверные сведения, имеющие общественную значимость. Представители министерства направили запрос в правоохранительные органы с целью установления личности лица, распространившего видеозапись, и принятия необходимых мер.

В новогодние каникулы у многих появляется больше времени для общения в соцсетях. К сожалению, этим часто пользуются для распространения шокирующих фейков. Сотрудниками министерства уже направлено обращение в правоохранительные органы для установления личности лица, распространившего фейковое видео, и принятия мер, — подчеркнули в Минприроды.

Ранее в Москве сотрудницу маркетинговой компании уволили из-за пранка с использованием искусственного интеллекта. Девушка создала с помощью нейросети фото с «внезапной проверкой налоговой службы в офисе» и отправила его в рабочий чат. Ее шутка вызвала панику среди руководства, и в результате она была немедленно уволена. Это первый подобный случай в России.

Приморский край
искусственный интеллект
видео
штрафы
