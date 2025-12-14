В России впервые уволили сотрудника из-за ИИ-пранка

В Москве руководство маркетинговой компании уволило 26-летнюю сотрудницу после пранка с использованием искусственного интеллекта, сообщил Telegram-канал SHOT. Девушка попросила нейросеть сгенерировать снимок «внезапной проверки налоговой службы в офисе» и прислала его в рабочий чат. По данным источника, это первый случай увольнения из-за ИИ-пранка в России.

Как пишет SHOT, маркетолог регулярно использовала ИИ в работе для создания развлекательных изображений. Но в этот раз она решила применить нейросети, чтобы устроить начальству пранк. Сперва девушка хотела сгенерировать фото с бездомным у ресепшена, но коллега из отдела кадров предложила более «острую» идею — сделать снимок с налоговой проверкой.

Девушка создала реалистичное изображение, выложила его в общий чат и вызвала настоящую панику среди руководства. Позже она призналась, что это шутка, но реакция начальства оказалась крайне жесткой — ее немедленно уволили. Несмотря на это, бывшая сотрудница не теряет оптимизма и уже ищет новую работу.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил NEWS.ru, что владельцев сайтов для заказов жестоких розыгрышей, в частности по телефону, необходимо наказывать. По его словам, за деятельность кол-центров для шуток их организаторам должна грозить уголовная ответственность.