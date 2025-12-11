Маркетолог сравнил цены на домашний и кофе навынос

Домашний кофе выгоднее продукции навынос из кофейни, рассказал «Москве 24» кандидат экономических наук маркетолог Игорь Качалов. Он отметил, что домашняя кофемашина также поможет, когда важна скорость.

Если условная пачка кофе стоит 200 рублей и из нее получается примерно 14 чашек, каждая обойдется примерно в 15 рублей. В кофейне та же чашка может стоить 200–250 рублей, то есть в 10 раз дороже, — рассказал Качалов.

Он отметил, что продукция из кофейни требует затрат на дорогу и времени на выход из дома. По его словам, цены на кофе в дальнейшем продолжат расти.

Ранее сообщалось, что натуральный зерновой кофе за год подорожал в России на 25–29%. С 1 сентября по 25 ноября 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на напитки из кофе упал на 21%, а цена выросла на 25%.