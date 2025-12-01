День матери
01 декабря 2025 в 10:20

Цены на один вид кофе взлетели почти на треть

Цены на зерновой кофе в России выросли на 29%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Натуральный зерновой кофе за год подорожал в России на 25–29%, пишут «Известия» со ссылкой на производителей и данные Росстата. С 1 сентября по 25 ноября 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на напитки из кофе упал на 21%, а цена выросла на 25%. Причиной скачка цен стали сильная засуха в Бразилии, спад урожая робусты во Вьетнаме, рост инфляции и подорожавшая логистика.

Зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов рассказал, что к ноябрю 2025 года средняя цена на зерновой и молотый кофе достигла примерно 2030 рублей за килограмм — это почти на треть дороже, чем год назад. По его данным, растворимый натуральный кофе стоит около 4090 рублей за килограмм, что почти на 20% выше показателей 2024 года.

Как уточнил Леонов, в недорогом сегменте пока не видно, что люди стали пить меньше кофе. Наоборот, сейчас увеличивается спрос на молотый зерновой, хотя в начале года часть покупателей ненадолго переключалась на растворимый.

Ранее стало известно, что минимальные цены на мандарины в крупных российских торговых сетях снизились в среднем на 25% по сравнению с прошлым годом. Сейчас стоимость этого цитрусового фрукта начинается от 100 рублей за килограмм.

