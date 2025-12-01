В МВД назвали наиболее популярные схемы мошенничества МВД: чаще всего мошенники создают поддельные магазины по продаже одежды

Мошенники чаще всего создают поддельные интернет-магазины по продаже косметики, брендовой одежды и бытовой техники, сообщает «Петербург2» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В этой сфере зафиксировано 16,9% от всех случаев обмана покупателей.

В полиции сообщили, что на втором и третьем месте по популярности оказались объявления в сферах «Авто» и «Криптовалюты». В этих категориях было зафиксировано по 13,5% всех случаев мошенничества.

В первом случае аферисты привлекают жертв с помощью объявлений о продаже автомобилей и запчастей с заниженными ценами. Во втором — создают клоны криптовалютных бирж, DeFi-платформ и предлагают «гарантированные» инвестиции.

Ранее сообщалось, что мошенники с помощью новой схемы с «доступом к играм» блокируют смартфоны Apple. По информации правоохранителей, злоумышленники предлагают жертвам ввести данные стороннего Apple ID для якобы получения недоступного в России или премиального контента.