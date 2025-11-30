Россиян предупредили о новой схеме мошенников со смартфонами Apple

Мошенники с помощью новой схемы с «доступом к играм» блокируют смартфоны Apple, сообщили в Telegram-канале УБК МВД России. По информации правоохранителей, злоумышленники предлагают жертвам ввести данные стороннего Apple ID для якобы получения недоступного в России или премиального контента.

Как только пользователь вводит чужие логин и пароль от Apple ID на своем устройстве, злоумышленники активируют функцию «Найти iPhone» и переводят устройство в режим «Потерян», тем самым полностью блокируя его, — рассказали в МВД.

В итоге мошенники вымогают деньги у владельцев смартфонов за разблокировку устройства и угрожают слить в Сеть личные данные. В ведомстве отметили, что эта схема применялась и раньше, однако число обманутых за последнее время резко увеличилось.

Ранее в Москве 69-летняя пенсионерка лишилась почти 28 млн рублей в результате мошеннической схемы с заменой батарей. Злоумышленники, представившись сначала сотрудниками водоканала, а затем представителем финансовой организации и следователем, убедили женщину, что она стала жертвой мошенников и якобы финансирует преступную деятельность.