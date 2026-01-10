В России рассказали, что нужно обязательно сделать жертвам фишинга МВД: жертвам фишинга нужно как можно быстрее позвонить в банк

Если пользователь попался на удочку мошенников и сообщил данные аккаунта, то ему необходимо срочно позвонить в банк и заблокировать карту, сообщили в Telegram-канале УБК МВД России. В ведомстве отметили, что также важно сменить пароль скомпрометированного аккаунта и предупредить близких.

Немедленно позвоните в банк и заблокируйте карту, если вы вводили ее реквизиты. Срочно смените пароль скомпрометированного аккаунта и всех сервисов, где вы использовали этот же (или похожий) пароль. Это критически важно, — подчеркнули в ведомстве.

Также в МВД посоветовали включить всем пользователям двухфакторную аутентификацию. При этом будет лучше, если код будет приходить не из СМС, а из приложения-аутентификатора, добавили правоохранители.

Ранее стало известно, что мошенники начали красть аккаунты россиян на «Госуслугах», выдавая себя за представителей органов власти. Для обмана они использовали изменения в жилищном законодательстве, которые обязывают управляющие компании взаимодействовать с жителями через цифровые сервисы.