Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 12:51

У россиян стали «угонять» аккаунты на «Госуслугах» под видом капремонта

Появилась новая мошенническая схема с капремонтом и «Госуслугами»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мошенники начали красть аккаунты россиян на «Госуслугах», выдавая себя за представителей органов власти, пишут РИА Новости. Для обмана они используют изменения в жилищном законодательстве, которые обязывают управляющие компании взаимодействовать с жителями через цифровые сервисы.

Сначала аферисты создают в Telegram поддельные чаты, представляясь территориальными органами исполнительной власти. В них жителям многоквартирных домов предлагают срочно проверить правильность данных и принять участие в формировании списков на проведение капитального ремонта на 2026 год.

Для подтверждения участия пользователей убеждают воспользоваться ботом «Госуслуг» и получить так называемый ключ оцифровки, который затем предлагают передать в чат. Фактически под этим названием скрывается код доступа к учетной записи на госпортале.

Эксперты пояснили, что нередко подобный чат создается под одну конкретную жертву, а остальные участники представляют собой ботов или самих злоумышленников. Они имитируют активность и отправляют коды, подталкивая человека к поспешным решениям.

Ранее жительница Ярославля попала под влияние мошенников и отдала им несколько золотых слитков. Злоумышленники выдали себя за сотрудников банковского надзора и силового ведомства. В итоге женщина потеряла драгоценные металлы на 3 млн рублей.

Госуслуги
мошенники
аферисты
капремонт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Хочу знать, кто его убил»: брат Эпштейна о новом отчете вскрытия тела
Опубликован календарь праздничных выходных в 2026 году
Президент Колумбии сделал заявление о мировой войне
Как обмануть желудок? Сытный крем-суп без калорий
В Норвегии придумали способ защитить Гренландию от Трампа
МЧС раскрыло секрет правильного вызволения авто из снега
У россиян стали «угонять» аккаунты на «Госуслугах» под видом капремонта
Стилист рассказала о главных тенденциях зимы 2025-2026
Главный аккорд стола: «Морская жемчужина» — нежнейший пирог с секретом
Россиянам раскрыли доступный способ восстановления после праздников
«Если Стармер добьется запрета»: в США подготовят ответный удар по Британии
Королевская семья Британии: новости, в Сеть слили «обнаженку» Миддлтон?
Индонезия заблокировала чат-бот Илона Маска в соцсети X
Ситуация в аэропортах РФ 10 января: проблемы с багажом, отмены рейсов
Российским туристам объяснили, как не подцепить блох в Индии
Российские начальники признались, что не могут без «Большого брата»
Взрывы под Краснодаром, раненые белгородцы: как ВСУ атакуют РФ 10 января
ВСУ за сутки лишились свыше тысячи солдат на всех участках СВО
Микроавтобус с пассажирами влетел в грузовик на скользкой трассе
Полиция Украины мародерствовала после удара ВСУ по Красноармейску
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни
Общество

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.