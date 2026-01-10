У россиян стали «угонять» аккаунты на «Госуслугах» под видом капремонта

Мошенники начали красть аккаунты россиян на «Госуслугах», выдавая себя за представителей органов власти, пишут РИА Новости. Для обмана они используют изменения в жилищном законодательстве, которые обязывают управляющие компании взаимодействовать с жителями через цифровые сервисы.

Сначала аферисты создают в Telegram поддельные чаты, представляясь территориальными органами исполнительной власти. В них жителям многоквартирных домов предлагают срочно проверить правильность данных и принять участие в формировании списков на проведение капитального ремонта на 2026 год.

Для подтверждения участия пользователей убеждают воспользоваться ботом «Госуслуг» и получить так называемый ключ оцифровки, который затем предлагают передать в чат. Фактически под этим названием скрывается код доступа к учетной записи на госпортале.

Эксперты пояснили, что нередко подобный чат создается под одну конкретную жертву, а остальные участники представляют собой ботов или самих злоумышленников. Они имитируют активность и отправляют коды, подталкивая человека к поспешным решениям.

Ранее жительница Ярославля попала под влияние мошенников и отдала им несколько золотых слитков. Злоумышленники выдали себя за сотрудников банковского надзора и силового ведомства. В итоге женщина потеряла драгоценные металлы на 3 млн рублей.