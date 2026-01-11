Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 15:03

В Китае раскрыли, заботит ли Трампа глобальная архитектура безопасности

Ректор IIAS Янь: Трамп не будет перекраивать архитектуру безопасности в мире

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Nicole Combea — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп вряд ли сосредоточится на формировании новой глобальной архитектуры безопасности, заявил ректор Института международных отношений при Университете Цинхуа Янь Сюэтун на пекинском форуме. Как полагает эксперт, глава Белого дома будет больше заниматься экономической проблематикой, передает ТАСС.

Что касается трех оставшихся лет президентства Трампа, я считаю, что вероятность построения новой глобальной архитектуры безопасности крайне мала, — подчеркнул он.

Янь обратил внимание, что американский президент стремится принуждать другие страны действовать в соответствии с требованиями США, считая эту стратегию успешной. По прогнозу эксперта, Трамп будет настойчиво применять аналогичную тактику давления и в других областях для достижения своих целей.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза призывают готовиться к прямой конфронтации с президентом США из-за ужесточения риторики главы американской администрации об установлении контроля над Гренландией. По мнению лидеров региона, хозяин Белого дома настроен агрессивно.

