Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 10:53

Европа начала подготовку к конфронтации с Трампом из-за Гренландии

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Страны-участницы Европейского союза призывают готовиться к прямой конфронтации с президентом США Дональдом Трампом из-за ужесточения риторики главы американской администрации об установлении контроля над Гренландией, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного дипломата. По мнению лидеров региона, хозяин Белого дома настроен агрессивно.

Мы должны быть готовы к прямой конфронтации с Трампом. Он настроен агрессивно, и нам нужно быть готовыми, — говорится в публикации.

Авторы материала добавили, что прежде европейские правительства не придавали большое значение угрозам Трампа. Однако сегодня они осознали всю серьезность ситуации. Западные лидеры «отчаянно ищут план», как остановить президента США.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что власти Дании не справились с задачей по защите Гренландии. По его словам, датчане и европейцы не сделали необходимого для того, чтобы остров и дальше мог служить опорой мировой безопасности и системы противоракетной обороны.

Гренландия
США
Европа
Евросоюз
Дональд Трамп
