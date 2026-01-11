Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 15:10

Российский танк Т-90С с французским тепловизором заметили в зоне СВО

Танк Т-90С модернизированный Танк Т-90С модернизированный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В зоне проведения специальной военной операции был замечен танк Т-90С ВС России в экспортной комплектации, оснащенный современным французским тепловизором, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель». Боевая машина также имеет усиленную защиту.

Оснащен танковым тепловизором с французской матрицей Thales Catherine FC, электронно-оптическим тепловизионным прицелом «Эсса», который позволяет искать, обнаруживать и распознавать цели в любое время суток на дальности до 4 км, — говорится в сообщении.

В публикации также сказано, что время готовности системы к работе — не более пяти минут. Более того, она может работать непрерывно шесть часов в экстремальном диапазоне температур от -50 до +55 градусов.

Производитель оптики, компания Thales Group, является крупным международным поставщиком высокотехнологичных систем, основанным в 1892 году и базирующимся во Франции

Ранее сообщалось, что российские бойцы получили новую партию модернизированных танков Т-90М «Прорыв» от Уралвагонзавода. В каждой боевой машине работники предприятия оставили небольшие памятные наборы и индивидуальные аптечки, предоставленные Народным фронтом.

танки
СВО
тепловизоры
ВС РФ
