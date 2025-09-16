Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 сентября 2025 в 18:47

Путин лично испытал «Стрекозу»

Путин примерил тепловизионные очки «Стрекоза» во время посещения полигона

Нижегородская область. Президент РФ Владимир Путин во время осмотра вооружения, военной и специальной техники на территории военного полигона Мулино

Президент России Владимир Путин в ходе осмотра выставки военной техники на полигоне Мулино в Нижегородской области примерил тепловизионные очки «Стрекоза», передает РИА Новости. Глава государства осмотрел и другие образцы вооружения, специальной и военной техники.

Тепловизионные очки позволяют бойцам свободно передвигаться на поле боя. Они оборудованы электрическим зумом и не затрудняют зрение. Дальность действия очков составляет до одного километра, а время автономной работы — свыше двух часов.

Экспозиция, которую посетил Путин, включала более 400 образцов вооружения и специальной техники от 65 организаций. Значительная часть представленных изделий уже применяется в зоне специальной военной операции. В выставке приняли участие ведущие оборонные корпорации, такие как «Калашников», «Технодинамика», «Аэроскан» («Зала»), «Арсенал», а также предприятия правительства Москвы.

Президент, одетый в военную форму, подчеркнул, что целью учений является отработка защиты Союзного государства России и Белоруссии от любой агрессии. Сами учения «Запад-2025» проходят на 41 полигоне с участием 100 тыс. военнослужащих.

Владимир Путин
учения
полигоны
разработки
тепловизоры
