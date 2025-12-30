Новый год — 2026
Российский ВВП превысил 54 трлн рублей

Росстат: ВВП России за III квартал 2025 года вырос до 54,5 трлн рублей

Объем ВВП России за III квартал 2025 года составил 54 трлн 501,3 млрд рублей, следует из данных Росстата. В реальном выражении рост ВВП по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составил 0,6%, в то время как дефлятор вырос на 6,6%.

Объем ВВП России за III квартал 2025 года составил в текущих ценах 54 501,3 млрд рублей. Индекс его физического объема относительно III квартала 2024 года составил 100,6%, относительно II квартала 2025 года – 105,9%. Индекс-дефлятор ВВП за III квартал 2025 года по отношению к ценам III квартала 2024 года составил 106,6%, по отношению к ценам II квартала 2025 года – 103,9%, — сказано в сообщении.

Также, по данным Росстата, рост ВВП РФ по итогам 11 месяцев 2025 года в годовом выражении составил 1%. Показатель соответствует прогнозу социально-экономического развития.

До этого стало известно, что объем валового внутреннего продукта России в третьем квартале текущего года достиг 54 трлн 501,3 млрд рублей. Физический объем ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 0,6%, при этом дефлятор увеличился на 6,6%.

