Мосстат отреагировал на слухи о разделении москвичей по уровню дохода

Распространяемая в соцсетях и мессенджерах так называемая «официальная шкала социально-экономического положения москвичей» с указанием категорий «бедный», «малоимущий» и «миллионер», не имеет ничего общего с реальностью, заявили NEWS.ru в Управлении Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области (Мосстат). По словам представителя ведомства, подобные классификации граждан никогда не разрабатывались.

В связи с распространением в соцсетях изображения, представляющего «официальную шкалу социально-экономического положения москвичей», в том числе с указанием уровня доходов, категорий «бедный», «малоимущий», «переходный класс», [«миллионер»] и тому подобное, Управление Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области поясняет: данная градация является фейком и не имеет никакого отношения к деятельности Росстата и ее территориальных органов, включая Мосстат. Подобные классификации граждан не разрабатываются, не используются и не публикуются в рамках официальной статистической деятельности, — пояснили в Мосстате.

Там отметили, что появление в публичном пространстве таких изображений носит дезинформирующий характер. По словам представителя ведомства, все данные о доходах населения формируются строго в соответствии с утвержденной методологией.

Ранее юрист Ирина Шестерякова заявила, что работодатель не может запретить сотруднику раскрывать размер своей зарплаты, а попытка увольнения за разглашение этих сведений обернется для компании штрафом до 50 тыс. рублей. По ее словам, подобные запреты часто включают в локальные акты и трудовые договоры, однако закон не относит информацию об оплате труда ни к коммерческой, ни к личной тайне.