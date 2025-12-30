Новый год — 2026
Петербуржец бросил собак в фургоне на морозе

В Петербурге мужчина не довез собак до дачи и бросил в фургоне на морозе

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге на углу Скобелевского и Удельного проспектов очевидцы заметили фургон, внутри которого на морозе заперты собаки, сообщает газета «Фонтанка». Очевидцы рассказывают, что из машины доносится жалобный скулеж и скрежет когтей, а от самого автомобиля исходит неприятный запах.

По словам сотрудников соседнего кафе, хозяина — бородатого мужчину — видели у машины несколько дней назад, но сейчас он не появляется. Выяснилось, что этот автомобиль и его владелец по имени Дмитрий уже попадали в поле зрения зоозащитников в сентябре. Тогда в фургоне содержали пять австралийских хилеров; одну собаку удалось забрать, и позже врачи обнаружили у ее сгнивший язык. В прошлый раз мужчина заявил полиции, что животные являются его «вещью» и просто ждут перевозки на дачу, из-за чего изъять их не удалось.

В сентябре зоозащитники уже приезжали туда с полицией, но ничего не добились. Хозяин сказал, что у него все хорошо, а собак показывать отказался, — рассказала собеседница газеты.

Ситуация осложняется низкой температурой воздуха, из-за чего жизнь запертых собак находится под угрозой. Неравнодушные горожане ведут дежурство у фургона и пытаются привлечь внимание властей к повторному случаю жестокого обращения с животными. В экстренных службах подтвердили, что заявки приняты и переданы в полицию, однако правоохранители на место пока не прибыли.

Ранее столичная полиция забрала маленькую львицу у популярного блогера-миллионника. Львенка использовали как живой аксессуар для фото. Волонтеры забрали детеныша с переломами трех конечностей, повреждением позвоночника и истощением. Прокуратура Москвы начала проверку.

