Прокуратура изъяла у московского блогера львицу с переломами

Прокуратура Москвы начала проверку после изъятия у местного блогера трехмесячной львицы, сообщили в пресс-службе ведомства. Владелец передал животное волонтерам, которые выяснили, что оно находится в критическом состоянии — с переломами трех конечностей, повреждением позвоночника и истощением.

Прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств и причин получения множественных телесных повреждений детенышем льва, ранее содержавшемуся в квартире на территории «Москва-Сити», — сказано в сообщении.

Прокуратура оценит законность приобретения хищницы, а также действия ее владельца. Сейчас львица находится в реабилитационном центре под присмотром волонтеров.

Ранее полиция ликвидировала домашнего льва, который растерзал и съел своего хозяина. Инцидент произошел в иракской провинции Наджаф в четверг, 8 мая, в городе Эль-Куфа. Мужчина завел дикую кошку, но стал для домашнего питомца «обедом».

До этого в Индии поймали старого тигра, который растерзал двух человек. Хищник тяжело ранил столько же жителей штата Махараштра. Последнее нападение тигра на человека зафиксировали 13 апреля, когда животное набросилось на 60-летнего пенсионера во время сбора цветов.