Белоусов оценил профессионализм российских солдат и офицеров в ходе СВО

Белоусов: солдаты и офицеры демонстрируют профессионализм в ходе проведения СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов в своем новогоднем поздравлении высоко оценил качества российских военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО. Он отметил, что солдаты и офицеры демонстрируют высочайший уровень мастерства и мужества.

В ходе специальной военной операции российские солдаты и офицеры проявляют настоящий профессионализм, самоотверженность и отвагу, героически сражаются за свою страну, — отметил министр.

В своем поздравлении Белоусов также подчеркнул, что предприятия российского оборонно-промышленного комплекса, волонтеры и неравнодушные граждане России вносят неоценимый вклад в приближение победы. Он выразил искреннюю благодарность всем, кто трудится ради достижения общей цели.

Ранее Белоусов наградил российских военных за профессионализм и мужество при выполнении задач в зоне СВО. Он поздравил личный состав с наступающим Новым годом и пожелал ему новых побед.

До этого министр обороны поздравил военнослужащих 15-го гвардейского мотострелкового полка с освобождением Богуславки Харьковской области. Он также выразил благодарность командованию и личному составу за верность Отечеству. По его словам, российские бойцы продемонстрировали пример стойкости и упорства в боях.