30 декабря 2025 в 18:46

Белоусов отметил вклад неравнодушных россиян в приближение общей победы

Белоусов: предприятия ОПК и неравнодушные граждане приближают общую победу РФ

Андрей Белоусов Андрей Белоусов Фото: kremlin.ru/Алексей Даничев/РИА Новости
Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса, волонтеры и неравнодушные граждане России вносят неоценимый вклад в приближение победы, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в поздравлении с наступающим Новым годом. Он выразил искреннюю благодарность всем, кто трудится ради достижения общей цели.

Хочу искренне поблагодарить трудовые коллективы предприятий, волонтеров, общественные организации, всех неравнодушных граждан. Совместными усилиями мы приближаем нашу общую победу, — сказал он.

Ранее Белоусов наградил российских военных за профессионализм и мужество при выполнении задач в зоне СВО. Он поздравил личный состав с наступающим Новым годом и пожелал новых побед.

До этого сообщалось, что министр обороны РФ поздравил военнослужащих 15-го гвардейского мотострелкового полка с освобождением Богуславки Харьковской области. Он также выразил благодарность командованию и личному составу за верность Отечеству. По его словам, российские бойцы продемонстрировали пример стойкости и упорства в боях.

