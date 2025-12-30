Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 18:02

В Европе стыдливо потупили взор на вопрос об атаке ВСУ на резиденцию Путина

МИД Швейцарии отказался комментировать попытку ВСУ атаковать резиденцию Путина

ПВО ПВО Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Министерство иностранных дел Швейцарии отказалось комментировать попытку Вооруженных сил Украины атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, сообщили в пресс-службе МИД. Согласно ответу на запрос ТАСС, ведомство не готово реагировать на случившееся, опираясь на имеющуюся на данный момент информацию.

На основании имеющейся в настоящее время информации МИД не дает никаких комментариев, — говорится в ответе.

Вместе с тем швейцарский МИД призвал обе стороны конфликта «соблюдать международное гуманитарное право», а также снова заявил о готовности выступить посредником в мирных переговорах. В заявлении сказано, что Берн поддерживает любые инициативы, которые помогут наладить диалог между Россией и Украиной.

Ранее российский лидер провел телефонные переговоры с лидером Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Руководитель республики решительно осудил атаку украинских беспилотников на государственную резиденцию Путина. Токаев охарактеризовал произошедшее как провокацию.

Европа
Швейцария
комментарии
атаки ВСУ
резиденции
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крупная криптобиржа прекратила вывод средств для пользователей на Украине
Рождественский ужин закончился смертью мужчины
Тот самый салат из трески по ГОСТу: соленые огурцы придают пикантность
Средства ПВО уничтожили летевший на Москву беспилотник
Политолог объяснил невозможность примирения Польши с Россией
В Госдуме раскрыли, куда еще в скором времени внедрят MAX
Кот чудом выжил после полноценной машинной стирки в канун Рождества
Пьем ром и не пьянеем! Какую закуску выбрать к напитку на Новый год
В Индии прислуги пять лет морили голодом хозяина и его дочь
Родители возмутились «рогатыми» новогодними подарками
В российский город пришло редкое природное явление
«Без возможности сесть»: награжденный Путиным курский врач о вторжении ВСУ
На Украине раскрыли схему скрывающихся уклонистов и дезертиров
«Как с ними общаться?»: известная журналистка о друзьях-иноагентах
В Европе стыдливо потупили взор на вопрос об атаке ВСУ на резиденцию Путина
Пожар в порту Одессы после атаки «Гераней» попал на камеры
Путин объявил сбор резервистов: это новая мобилизация, отправят ли на СВО?
В СФ заявили о непоправимых последствиях атаки на резиденцию Путина
Нейросеть назвала семь ритуалов для «правильной» встречи Нового года
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремела серия взрывов
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Надоела вареная картошка? Готовлю картофель «Гнездышко» с фаршем и сыром. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Надоела вареная картошка? Готовлю картофель «Гнездышко» с фаршем и сыром. Просто, сытно и по-домашнему

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.