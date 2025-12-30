В Европе стыдливо потупили взор на вопрос об атаке ВСУ на резиденцию Путина

Министерство иностранных дел Швейцарии отказалось комментировать попытку Вооруженных сил Украины атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, сообщили в пресс-службе МИД. Согласно ответу на запрос ТАСС, ведомство не готово реагировать на случившееся, опираясь на имеющуюся на данный момент информацию.
На основании имеющейся в настоящее время информации МИД не дает никаких комментариев, — говорится в ответе.
Вместе с тем швейцарский МИД призвал обе стороны конфликта «соблюдать международное гуманитарное право», а также снова заявил о готовности выступить посредником в мирных переговорах. В заявлении сказано, что Берн поддерживает любые инициативы, которые помогут наладить диалог между Россией и Украиной.
Ранее российский лидер провел телефонные переговоры с лидером Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Руководитель республики решительно осудил атаку украинских беспилотников на государственную резиденцию Путина. Токаев охарактеризовал произошедшее как провокацию.