Путин поздравил Токаева с наступающим Новым годом

Лидеры России и Казахстана, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев, провели телефонный разговор, в ходе которого тепло поздравили друг друга с наступающим 2026 годом, передает пресс-служба Кремля. Главы государств обсудили развитие двусторонних отношений, уделив особое внимание реализации масштабных проектов.

Стороны подтвердили курс на укрепление стратегического партнерства и оперативное решение текущих вопросов межгосударственной повестки. Президент Казахстана также решительно осудил атаку украинских беспилотников на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Токаев охарактеризовал произошедшее как провокацию.

Ранее Путин провел встречу с бывшим главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Детали их переговоров не разглашаются. Последний раз российский лидер принимал бывшего коллегу из соседней республики в мае уходящего года.

До этого президент Токаев подтвердил, что его предшественник и Путин встречались в Москве как давние друзья и коллеги. По его словам, для Назарбаева эти встречи крайне важны. Токаев добавил, что экс-президент тесно связан с Москвой «морально и политически».