27 декабря 2025 в 23:01

Путин встретился в Кремле с экс-президентом Казахстана Назарбаевым

Путин встретился в Кремле с экс-президентом Казахстана Назарбаевым

Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин провел встречу с бывшим главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщила пресс-служба Кремля. Детали их переговоров не разглашаются.

Последний раз российский лидер принимал бывшего коллегу из соседней республики в мае уходящего года. Назарбаев стоял у руля Казахстана с 1991 года и сложил полномочия в 2019-м.

Ранее действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что его предшественник и Путин встречались в Москве как давние друзья и коллеги. По его словам, для Назарбаева эти встречи крайне важны. Токаев добавил, что экс-президент тесно связан с Москвой морально и политически, так как был председателем Совета министров Казахской ССР, партийным руководителем и затем президентом суверенного Казахстана. Это предполагало частые командировки в российскую столицу.

До этого политолог вице-президент Центра политических технологий НИУ ВШЭ Алексей Макаркин объяснил, что Назарбаев завоевал титул лидера нации, однако в конечном итоге утратил и его, и реальную власть в стране из-за самостоятельности преемника — Касым-Жомарта Токаева. Если влияние Назарбаева на казахстанскую политику сейчас и сохраняется, то оно совсем небольшое, допустил эксперт.

